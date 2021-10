जब ATM से कैश निकले बिना ही खाते से कट जाएं पैसे, तो क्या करें?

नई दिल्ली। एटीएम (Automated teller machine) के आने के बाद से लोगों को कैश के लिए बैंकों में लंबी कतारों में घंटों खड़े होने से मुक्ति मिल गई है। एटीएम मशीन की मदद से नगद की जरूरत होने पर खाताधारक चंद मिनट में एटीएम से पैसे निकाल सकता है, लेकिन कई बार यह एटीएम मशीन हमें मुश्किल में भी डाल देती है।

अक्सर आपने सुना होगा या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त कैश निकले बिना ही आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस समस्या को लेकर कहां शिकायत करनी होगी और इसका समाधान कैसे होगा। आज हम आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं।

5 दिन में वापस आ जाएंगे पैसे

अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त कैश निकले बिना ही आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ,दरअसल, कई बार तकनीकी खामियों और अन्य कारणों से ऐसा होता है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक निश्चित समय सीमा तय की है। आरबीआई के मुताबिक सभी बैकों को डेबिट किए गए पैसे 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है।

इन बातों का रखे ध्यान

अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके एटीएम से कैश निकले बिना ही पैसे कट गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए।

कैश निकालते समय एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा ना होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। इसके साथ ही तुरंत अपने बैंक में जमा रकम के बारे में जानकारी हासिल करें और सुनिश्चित करें कि आपके खाते से पैसे कटे हैं या नहीं। अगर कैश निकले बिना ही खाते से पैसे कट गए हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करें। अधिकतर ऐसा होता है कि 5 दिनों में ये पैसे आपके खाते में वापस आ ही जाते हैं। पांच दिन पूरे होने के बाद भी अगर पैसे खाते में वापस नहीं आते हैं तो आप संबंधी बैंक में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिन भी आपके खाते में पैसे वापस नहीं आते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से अपनी शिकायत कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत करने की भी है सुविधा

आरबीआई द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पैसे वापस न आने पर आप इस वेबसाइट के माध्यम से https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer //ATM related//ATM related//Account Debited but cash not dispensed कैटेगरी में शिकायत कर सकते हैं। आप अन्य शिकायत होने पर इसकी कैटेगरी बदल भी सकते हैं। इसके अलावा आप एसबीआई की हेल्पलाइन 1800 11 2211 (toll-free), 1800 425 3800 (toll-free) पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 080-26599990 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

यह भी पढ़ें: शहर के एटीएम से पैसों के साथ कोरोना वायरस भी साथ लाने का खतरा

आमतौर पर इस समस्या का समाधान 5 दिनों में ही हो जाता है और बिना किसी शिकायत या परेशानी के कटे हुए पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। बहुत ही कम मामलों में बैंक में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। बता दें कि एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत होती है और आरबीआई के नियमों के अनुसार गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपना पिन किसे के साथ शेयर न करें।