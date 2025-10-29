न्यू जर्सी मेंं श्रद्धा से मनाया छठ महापर्व

इस दौरान पार्क में श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। जहां परिवारों ने पारंपरिक गीत गाए, दीये जलाए और पवित्र जल में खड़े होकर ठेकुआ व फल अर्पित किए। बीजाना के अध्यक्ष संजीव सिंह ने सभी स्वयंसेवकों का आभार जताया। वहीं उपाध्यक्ष प्रीति कश्यप ने कहा कि यह पर्व हमें बिहार और झारखंड की जड़ों से जोड़ता है। यह हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करता है और हमें प्रकृति से गहराई से जोड़ता है।