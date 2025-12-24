दिल्ली-एनसीआर को नए साल का तोहफा! तीन नई मेट्रो लाइन बिछाने को मिली मंजूरी, 1200 करोड़ खर्च होंगे

बुधवार को केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि मोदी सरकार ने दिल्ली में इस नई मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली मेट्रो की इस परियोजना को फेज-5A नाम दिया गया है। मेट्रो के इस नए विस्तार में तीन नए रूट बनाए जाएंगे। जिनपर कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 10 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत होंगे, जबकि तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे। दिल्ली मेट्रो की इस नई परियोजना के तहत करीब 16 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि इस परियोजना पर कुल 12,015 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।