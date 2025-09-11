बच्चों का ब्लड प्रेशर बताता है भविष्य में उनकी सेहत का हाल

बाल्टीमोर. हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर बड़ों की बीमारी माना जाता है, लेकिन एक नए शोध ने यह मिथक तोड़ दिया है। जर्नल ऑफ द अमरीकन मेडिकल एसोसिएशन (जेएएमए) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सात साल की उम्र में ही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आगे चलकर समय से पहले हृदय रोग से मौत का बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ऐतिहासिक शोध में 1959–65 के बीच 38 हजार से अधिक बच्चों के बीपी के आधार पर 2016 तक उनकी सेहत को ट्रैक किया गया। जिन बच्चों का ब्लड प्रेशर ऊंचा था, उन्हें युवावस्था या मध्यम आयु में दिल का दौरा या स्ट्रोक से मरने का 40–50% ज्यादा जोखिम रहा। यहां तक कि सामान्य से थोड़ी-सी ऊंची रीडिंग भी भविष्य की सेहत पर गहरा असर डाल सकती है।