Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कौन हैं 100 साल के ‘महाराष्ट्र भूषण’ राम सुतार? जिन्हें सम्मानित करने उनके घर पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम

Maharashtra Bhushan Award: यह कहानी एक ऐसे मूर्तिकार की है, जो अपने जीवन के सौ साल पूरे कर चुके हैं। उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र के सीएम ने घर पहुंचकर उनका सम्मान किया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 15, 2025

CM Devendra Fadnavis Eknath Shinde Ajit Pawar presented Maharashtra Bhushan Award sculptor Ram Sutar in Noida

नोएडा में सौ साल के मूर्तिकार को सम्मानित करते महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार व अन्य।

Maharashtra Bhushan Award: विख्यात मूर्तिकार और भारत की कई ऐतिहासिक प्रतिमाओं के शिल्पकार राम सुतार को शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘महाराष्ट्र भूषण’ से सम्मानित किया। विशेष बात यह रही कि सम्मान ग्रहण करने के लिए उन्हें यात्रा न करनी पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और संस्कृति मंत्री आशीष सैलार स्वयं नोएडा सेक्टर-19 स्थित उनके आवास पर पहुंचे। वहां उनके कमरे में जाकर ही यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया।

सीएम फडणवीस ने बिस्तर पर ही दिया सम्मान

राम सुतार की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से उनके पास गया और उन्हें सम्मानित करते हुए कला जगत में उनके विराट योगदान को नमन किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद 100 वर्षीय मूर्तिकार ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा भी मौजूद रहे। मूर्तिकार के बेटे अनिल सुतार ने कहा कि सरकार द्वारा घर आकर सम्मान देना उनके परिवार के लिए गर्व और भावनाओं से भरा क्षण है।

सौ साल पूरे कर चुके हैं राम सुतार

1925 में महाराष्ट्र के नांदूरबार जिले के गोंडूर गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे राम सुतार ने अपने सौ साल इसी फरवरी में पूर्ण किए हैं। सीमित संसाधनों के बीच पले-बढ़े सुतार ने कला को अपना जीवन समर्पित किया और समय के साथ विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1990 से वह नोएडा में रहते हैं, जहां उन्होंने अपना स्टूडियो भी स्थापित किया। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित कर चुकी है। उन्होंने महात्मा गांधी की 350 से अधिक प्रतिमाएं बनाई हैं, जो विभिन्न देशों में प्रतिष्ठित स्थानों पर स्थापित हैं। अजंता-एलोरा की गुफाओं में प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा।

फडणवीस ने विधानसभा में की थी घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में घोषणा की थी कि राज्य सरकार इस वर्ष ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार राम सुतार को देगी। पुरस्कार में 25 लाख रुपये और एक स्मृति चिह्न शामिल है। फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि राम सुतार मूल रूप से राज्य के निवासी हैं और अपनी अद्भुत कला के माध्यम से उन्होंने देश-दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उनकी बनाई प्रतिमाएं न केवल भारत के कई ऐतिहासिक स्थलों की पहचान हैं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी स्थापित हैं।

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के शिल्पकार

राम सुतार का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा की, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान माना जाता है। उन्होंने संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिष्ठित प्रतिमा तैयार की। अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्रस्तावित 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के डिजाइन में योगदान दिया। बेंगलुरु में 153 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनाई।

इसके अलावा उन्होंने पुणे के मोशी में 100 फीट ऊंची छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण किया। पटना के गांधी मैदान में गांधी की बच्चों के साथ जुड़ी अनोखी प्रतिमा बनाई। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित विशाल वीणा की संरचना भी उन्होंने ही तैयार की। 100 वर्ष की उम्र में भी उनकी कला, दृष्टि और साधना आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘महाराष्ट्र भूषण’ सम्मान उनके योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि और राष्ट्रीय गौरव का पल है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली और श्रीनगर धमाके पर भड़के अरविंद केजरीवाल, भाजपा सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल
नई दिल्ली
Arvind Kejriwal Delhi and Srinagar blasts asks 3 questions BJP government

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

देवेन्द्र फडणवीस

Published on:

15 Nov 2025 05:48 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कौन हैं 100 साल के ‘महाराष्ट्र भूषण’ राम सुतार? जिन्हें सम्मानित करने उनके घर पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में नमो और नीतीश की जोड़ी ने कैसे पलट दी बाजी ?

Bihar News
राजनीति

एनडीए की रणनीतिः गृहमंत्री अमित शाह ने 100 बागियों को मनाया

amit shah in bihar
राजनीति

लुढ़कते पारे के बीच आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी! मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

Weather Forecast plummeting temperatures imd heavy rains warning
नई दिल्ली

दिल्ली और श्रीनगर धमाके पर भड़के अरविंद केजरीवाल, भाजपा सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल

Arvind Kejriwal Delhi and Srinagar blasts asks 3 questions BJP government
नई दिल्ली

दिल्ली ब्लास्ट मामला; मेवात में रातभर छापेमारी, अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन और डॉक्टर पकड़े

Delhi Red Fort blast NIA raid in Mewat 3 doctors arrested associated with Al Falah University in Faridabad
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.