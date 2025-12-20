जब ममता ने कहा वाजपेयी नहीं तो कोई नहीं

ऐसे संकट के समय ममता बनर्जी और वाइको वाजपेयी के समर्थन में सबसे आगे थे, तब एन.डी.ए. के राजनीतिक प्रबंधक प्रमोद महाजन ने वाजपेयी को दोबारा नेता चुनने और कुछ छोटे दलों व निर्दलीय सांसदों से अतिरिक्त समर्थन जुटाकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश की।

लेकिन वाजपेयी दोबारा दावा पेश करने के इच्छुक नहीं थे। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन एक हारी हुई सरकार के नेता को फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं होंगे। उन दिनों एक गंभीर संवैधानिक गतिरोध की स्थिति बन गई थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और पश्चिमी बंगाल की आर.एस.पी. और फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार के सभी रास्ते बंद कर दिए थे।