20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

जब ममता ने कहा वाजपेयी नहीं तो कोई नहीं

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन ने  अपनी पुस्तक अटल संस्मरण में किया ख़ुलासा कैसे वाजपेयी को एनडीए के नेता पद से हटाने के प्रयास को ममता ने किया था विफल

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Dec 20, 2025

नई दिल्ली। आज जब भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ पूरे दमख़म से जुटे हैं और एक की हर बात में दूसरे को राजनीति नज़र आती है वही एक दौर ऐसा भी था जब ममता बनर्जी भाजपा नीत एनडीए सरकार की ढाल बनी हुई थी और उन्होंने एक बार तो वाजपेयी के नेतृत्व को बदलने की कोशिशों को नाकाम करते हुए साफ़ नारा दिया था कि वाजपेयी नहीं तो कोई नहीं ।

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन ने हाल ही प्रकाशित किताब अटल संस्मरण में यह ख़ुलासा किया है।

दरअसल जब वाजपेयी सरकार गिरधर गंमाग के एक वोट से विश्वास मत हार गई थी और मुलायम सिंह के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ वीटो लगा दिया था तब एनडीए में नेता बदल कर सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात उठी थी । ऐसे समय में ममता बनर्जी और वाइको ने इसका विरोध किया था।

अशोक टंडन अपनी किताब में लिखते हैं

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) नेता ममता बनर्जी, बीजू जनता दल (बीजेडी) नेता नवीन पटनायक और एम.डी.एम.के. नेता वाइको एन.डी.ए. शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे निष्ठावान् सहयोगियों और प्रबल समर्थकों में शामिल थे। ममता बनर्जी और वाइको तो वाजपेयी का बचाव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे—चाहे वह एन.डी.ए. का कोई मंच हो या फिर सार्वजनिक स्थान, ममताजी तो अटलजी को पितातुल्य मानती थीं और खुलकर अपने दिल की बातें करती थीं।

नवीन पटनायक भले ही ममता और वाइको जितने मुखर न रहे हों, लेकिन उन्होंने हमेशा वाजपेयी का समर्थन किया। नवीन बाबू कई बार अटलजी से उनके निवास पर मुलाकात करने पहुँचे थे और अपनी पार्टी के अंदरूनी मामलों के बारे में उनसे सलाह भी लेते थे और उन्हें सुलझाने में सहायता भी, जब ए.आई.ए.डी.एम.के. ने गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया, तब वाजपेयी की 13 महीने पुरानी एन.डी.ए. सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार गई थी।

ऐसे संकट के समय ममता बनर्जी और वाइको वाजपेयी के समर्थन में सबसे आगे थे, तब एन.डी.ए. के राजनीतिक प्रबंधक प्रमोद महाजन ने वाजपेयी को दोबारा नेता चुनने और कुछ छोटे दलों व निर्दलीय सांसदों से अतिरिक्त समर्थन जुटाकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश की।
लेकिन वाजपेयी दोबारा दावा पेश करने के इच्छुक नहीं थे। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन एक हारी हुई सरकार के नेता को फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं होंगे। उन दिनों एक गंभीर संवैधानिक गतिरोध की स्थिति बन गई थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और पश्चिमी बंगाल की आर.एस.पी. और फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार के सभी रास्ते बंद कर दिए थे।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी किसी अन्य विकल्प के प्रति अपना रुख पूरी तरह सख्त कर लिया। ऐसे में, ममता बनर्जी ने एक ‘राष्ट्रीय सरकार’ (national government) का प्रस्ताव रखा, जिसमें वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहें। लेकिन वाजपेयी ने इस विचार को अव्यावहारिक बताते हुए स्वीकार नहीं किया था।

अचानक एन.डी.ए. के भीतर ही एक फुसफुसाहट शुरू हो गई कि अगर वाजपेयी को बदलकर किसी और नेता को चुनकर तथा कुछ नई सहयोगी पार्टियों के साथ एन.डी.ए. दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करे तो बात बन सकती है।

इस फुसफुसाहट के साथ एक तर्क दिया जाने लगा, “अगर थर्ड फ्रंट अपना नेता बीच में बदल सकता है (जैसे देवेगौड़ा की जगह गुजराल आए), तो एन.डी.ए. क्यों नहीं?”

लेकिन ममता बनर्जी और वाइको ने इस प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “वाजपेयी नहीं तो कोई एन.डी.ए. सरकार नहीं!”

नवीन बाबू ने भी इस तरह के किसी सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। वाजपेयी की टीम के हम सब लोग केवल अंदाजा ही लगाते रह गए, लेकिन यह पता नहीं लगा पाए कि इस campaign के पीछे असली खिलाड़ी कौन थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 11:59 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / जब ममता ने कहा वाजपेयी नहीं तो कोई नहीं

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से पानीपत, इस रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन…बनेंगे 17 स्टेशन

Namo Bharat Train journey from Delhi to Panipat in 1 hour
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में चार जनवरी तक सभी मामलों की सुनवाई बंद, वकील बोले-अर्जेंट मामलों का क्या होगा? CJI का दो टूक जवाब

supreme court 17 days winter vacation cji reaction on urgent cases hearing
नई दिल्ली

आप समन जारी नहीं कर सकते…सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला

Supreme Court overturned Patna High Court decision
राज्य

‘फांसी घर’ विवाद; समन पर सवाल, जांच अधूरी…हाई कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया पर तीखी सुनवाई

delhi high court hearing on fansi ghar case due to kejriwal sisodia petition
नई दिल्ली

दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 24 घंटे में 3746 वाहनों पर कार्रवाई…जल्द बनवा लें ये कागज

No Fuel Without Pollution Certificate in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.