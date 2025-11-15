दिल्ली और श्रीनगर धमाके पर भड़के अरविंद केजरीवाल, भाजपा सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल

दिल्ली के बाद श्रीनगर में हुए भीषण विस्फोट पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार से पूछे सवाल।
Arvind Kejriwal: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस धमाके में कई पुलिसकर्मियों सहित कुल 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज करीब 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास खड़े कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए।
यह घटना उस समय हुई जब पुलिस और फॉरेंसिक टीमें पिछले दिनों हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच और हैंडलिंग का काम कर रही थीं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि जब्त किए गए बारूद के अत्यधिक संवेदनशील स्वरूप के कारण अनियंत्रित प्रतिक्रिया हुई, जिसने एक बड़ा धमाका पैदा कर दिया। हालांकि, आधिकारिक रूप से अभी तक पुलिस की ओर से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख एवं चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर इस घटना को ‘बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली’ बताया। उन्होंने लिखा “देर रात श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में हुए बम धमाके की खबर बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई घायल हैं। परमात्मा शहीदों के परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें और घायलों को जल्द स्वस्थ करें। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।”
केजरीवाल ने आगे सरकार और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश अभी दिल्ली में हुए धमाके से उबर भी नहीं पाया था, तभी एक और बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने पूछा कि आखिर बार-बार हो रहे ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है और सुरक्षा एजेंसियों की खामियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने लिखा “आखिर देश में ये हो क्या रहा है? दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और देश फिर एक धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं?” उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।
गौरतलब है कि नौगाम थाना हाल ही में उस समय सुर्खियों में आया था, जब यहां की पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टरों से संबंधित एक मामला दर्ज किया था। इसी जांच के दौरान दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट से जुड़े एक बड़े अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था।
पुलिस ने उस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की थी, जिसे आगे की जांच के लिए थाने में सुरक्षित रखा गया था। माना जा रहा है कि वही सामग्री इस दुर्घटना का कारण बनी। जैश से जुड़े पोस्टरों वाले मामले की जांच वर्तमान में जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी (SIA) कर रही है।
विस्फोट के बाद पूरे नौगाम और आसपास के इलाकों में उच्च सतर्कता लागू कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं।
