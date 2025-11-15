दिल्ली और श्रीनगर धमाके पर भड़के अरविंद केजरीवाल, भाजपा सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल

केजरीवाल ने आगे सरकार और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश अभी दिल्ली में हुए धमाके से उबर भी नहीं पाया था, तभी एक और बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने पूछा कि आखिर बार-बार हो रहे ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है और सुरक्षा एजेंसियों की खामियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने लिखा “आखिर देश में ये हो क्या रहा है? दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और देश फिर एक धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं?” उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।