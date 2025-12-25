25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Switch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय…ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठे लोग, दो बदमाश ढेर

Police Encounter: राष्‍ट्रीय राजधानी में पुलिस की बुधवार आधी रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आधी रात ताबड़तोड़ फायरिंग से घरों में सो रहे लोग भी दहशत में आ गए।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 25, 2025

Two wanted criminals arrested in Delhi Narela police encounter

दिल्ली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़।

Police Encounter: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस एक्‍शन मोड में आ गई है। इसका नजराना बुधवार देर रात देखने को मिला, जब नरेला क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बुधवार आधी रात से गुरुवार तड़के तक चली कार्रवाई में दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच पुलिस ने दो वांटेड अपराधियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है। दोनों नरेला थाने के घोषित अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले से कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

चे‌किंग के दौरान पुलिस देख भागे आरोपी

दरअसल, बुधवार की देर रात दिल्ली पुलिस ने नरेला स्थित एनआईटी के पास विशेष चेकिंग लगाई थी। इस दौरान एक बाइक पर दो लोग आते दिखे। पुलिस को देख आरोपी पहले भागने लगे, जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने हवा में हथियार लहराते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसपर दोनों आरोपी बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस जवानों ने आरोपियों के पैर में गोली मारी। इससे वह वहीं पर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और पहले आरएचसी अस्पताल और फिर बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया।

नरेला थाने में दोनों आरोपियों पर दर्ज हैं संगीन मुकदमे

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 34 साल का इमरान नरेला थानाक्षेत्र का रहने वाला है। उसे नरेला पुलिस ने अपराधी घोषित किया है। इमरान पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड, पोक्सो एक्ट समेत लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा आरोपी 31 साल का चंदन उर्फ काकू भी नरेला थानाक्षेत्र का ही रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी बैड कैरेक्टर का है। चंदन उर्फ काकू पर भी हत्या के प्रयास, चोरी और लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों से दो पिस्टल, मोबाइल फोन, बाइक समेत पांच खाली कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

