दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय…ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठे लोग, दो बदमाश ढेर

दिल्ली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़।
Police Encounter: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसका नजराना बुधवार देर रात देखने को मिला, जब नरेला क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बुधवार आधी रात से गुरुवार तड़के तक चली कार्रवाई में दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच पुलिस ने दो वांटेड अपराधियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है। दोनों नरेला थाने के घोषित अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले से कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
दरअसल, बुधवार की देर रात दिल्ली पुलिस ने नरेला स्थित एनआईटी के पास विशेष चेकिंग लगाई थी। इस दौरान एक बाइक पर दो लोग आते दिखे। पुलिस को देख आरोपी पहले भागने लगे, जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने हवा में हथियार लहराते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसपर दोनों आरोपी बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस जवानों ने आरोपियों के पैर में गोली मारी। इससे वह वहीं पर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और पहले आरएचसी अस्पताल और फिर बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 34 साल का इमरान नरेला थानाक्षेत्र का रहने वाला है। उसे नरेला पुलिस ने अपराधी घोषित किया है। इमरान पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड, पोक्सो एक्ट समेत लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा आरोपी 31 साल का चंदन उर्फ काकू भी नरेला थानाक्षेत्र का ही रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी बैड कैरेक्टर का है। चंदन उर्फ काकू पर भी हत्या के प्रयास, चोरी और लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों से दो पिस्टल, मोबाइल फोन, बाइक समेत पांच खाली कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
