दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय…ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठे लोग, दो बदमाश ढेर

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 34 साल का इमरान नरेला थानाक्षेत्र का रहने वाला है। उसे नरेला पुलिस ने अपराधी घोषित किया है। इमरान पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड, पोक्सो एक्ट समेत लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा आरोपी 31 साल का चंदन उर्फ काकू भी नरेला थानाक्षेत्र का ही रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी बैड कैरेक्टर का है। चंदन उर्फ काकू पर भी हत्या के प्रयास, चोरी और लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों से दो पिस्टल, मोबाइल फोन, बाइक समेत पांच खाली कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।