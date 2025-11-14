8 प्रोफेसरों का इस्तीफा, 1200 छात्रों का अधर में लटका भविष्य, NAAC ने 7 बिंदुओं पर मांगा जवाब

यूनिवर्सिटी के संस्थापक और ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी भी जांच के घेरे में है। इनका अतीत भी विवादित रहा है। जवाद अहमद सिद्दीकी पहले भी साढ़े सात करोड़ की धोखाधड़ी में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा भी सुनाई गई थी। अब सुरक्षा एजेंसियों को यह भी पता चला है कि यूनिवर्सिटी के खातों में विदेशों से पैसा आता था। विदेशी फंडिंग की जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी के खातों को तीन दिन पहले सीज कर दिया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि मुफ्त इलाज और सामाजिक सेवा के नाम पर कहां-कहां से यूनिवर्सिटी को फंड दिया जा रहा था। जांच के दौरान यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़े गंभीर तथ्य भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अहमद सिद्दीकी अलग-अलग क्षेत्र की 15 कंपनियों से जुड़ा है। इन कंपनियों के नेटवर्क और ट्रांजेक्शंस की जांच भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। उधर, विवाद गहराने पर यूनिवर्सिटी के आठ प्रोफेसरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया।