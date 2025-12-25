25 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार, 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जानें पूरी डिटेल

Delhi Traffic: दिल्ली में ट्रैफिक जाम और जलभराव से राहत के लिए रेखा सरकार का एक्शन प्लान तैयार है। दक्षिण दिल्ली में तीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, पूर्वी दिल्ली में एलिवेटेड रोड की योजना है और पूरे शहर में 62 ट्रैफिक हॉटस्पॉट चिन्हित कर उन पर काम की तैयारी की जा रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 25, 2025

Rekha Gupta government will tackle traffic jams in Delhi

Delhi Traffic: दिल्लीवासियों को अब यातायात जाम, जलभराव की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल, रेखा सरकार अब पूरे शहर में इन समस्याओं को खत्म करने की तैयारी कर रही है। दक्षिण दिल्ली में तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तो पूर्वी दिल्ली में एलिवेटेड रोड और पूरे दिल्ली में 62 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है जिन पर काम करने की प्लानिंग की जा रही है।

बता दें कि दक्षिण दिल्ली में यातायात जाम और जल भराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने मोदी मिल फ्लाईओवर, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर और महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर एक स्टॉर्मवॉटर ड्रेन तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा लागू किया जाएगा और इन पर कुल मिलाकर 759 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। अधिकारियों के अनुसार, ये परियोजनाएं योजना और स्वीकृति में देरी के कारण कई वर्षों से लंबित थीं। अब इन्हें व्यय वित्त समिति (EFC) से हरी झंडी मिल गई है। PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, “केवल फ्लाईओवर शहरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। यही कारण है कि यातायात जाम और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज की योजना एक साथ बनाई जा रही है, ताकि नागरिकों को अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी राहत मिल सके।”

दिल्ली में एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी

दिल्ली में भारी जाम और जलभराव को लेकर PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यहां नाले के किनारे एलिवेटेड रोड बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। यह मांग लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई जाती रही है। मंत्री के मुताबिक, अरविंदर सिंह लवली, संजय गोयल, अनिल गोयल सहित कई नेताओं ने इस सड़क के निर्माण की बात मजबूती से रखी है। जब बोर्ड की बैठक हुई थी, तब अरविंदर सिंह लवली ने इस एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव सामने रखा था। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंत्री ने आगे बताया कि अब इस परियोजना को लेकर इसकी व्यवहारिकता (फीजिबिलिटी) जांचने के आदेश दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही तय किया जाएगा कि इस सड़क को बनाया जाएगा या नहीं, और उसके बाद ही आगे का काम शुरू होगा।

दिल्ली में ट्रैफिक के 62 हॉटस्पॉट

रोजाना ट्रैफिक से जूझने वाले लोगों के लिए अब राहत मिल सकती है क्योंकि दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 62 प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स को पॉइंटआउट किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने शहर के 62 प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इनमें छोटे बदलाव, अतिक्रमण हटाना और पार्किंग व्यवस्था सुधारना शामिल है। कई जगहों पर काम एक से तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

शहर में इन जगहों पर लगता है ट्रैफिक

दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा यातायात जाम लगने वाले 62 पॉइंट्स है, जो पूरे शहर में अलग-अलग इलाकों में चिन्हित किए हैं। इनमें साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, पंजाबी बाग राउंडअबाउट, यूसुफ सराय मार्केट, आश्रम चौक, कुतुब मीनार टी-पॉइंट, आनंद विहार, कालिंदी कुंज (मथुरा रोड), मायापुरी चौक, सराय काले खान, बवाना चौक, कश्मीरी गेट, अदचिनी विलेज, नारायणा फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, सफदरजंग हॉस्पिटल के पास रिंग रोड और कोहाट-मधुबन चौक कॉरिडोर प्रमुख हैं।

लोग सांस नहीं ले पा रहे और आप 18% जीएसटी…केंद्र सरकार पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, मांगा जवाब
नई दिल्ली
High court strict on government tax on purifiers Delhi pollution

Delhi News

Published on:

25 Dec 2025 12:26 pm

नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार, 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

