नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार, 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली में भारी जाम और जलभराव को लेकर PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यहां नाले के किनारे एलिवेटेड रोड बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। यह मांग लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई जाती रही है। मंत्री के मुताबिक, अरविंदर सिंह लवली, संजय गोयल, अनिल गोयल सहित कई नेताओं ने इस सड़क के निर्माण की बात मजबूती से रखी है। जब बोर्ड की बैठक हुई थी, तब अरविंदर सिंह लवली ने इस एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव सामने रखा था। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंत्री ने आगे बताया कि अब इस परियोजना को लेकर इसकी व्यवहारिकता (फीजिबिलिटी) जांचने के आदेश दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही तय किया जाएगा कि इस सड़क को बनाया जाएगा या नहीं, और उसके बाद ही आगे का काम शुरू होगा।