10वीं की छात्रा से एक साल तक रेप, प्रेगनेंट हुई तो खुला राज…शोषण की कहानी जानकर रह जाएंगे दंग

Ghaziabad Rape Case: दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से एक युवक ने एक साल तक रेप किया। छात्रा के परिवार को इस बात की खबर तब लगी जब वह प्रेग्नेंट हो गई। जब परिवार वालों ने दबाव डालकर घटना के बारे में पूछा तो सच्चाई जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल इस मामले में छात्रा के परिजनों ने विजयनगर थाने में पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, यहां एक 10वीं में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा अपने परिवार के साथ एक सोसायटी में रहती थी। पुलिस से की शिकायत में छात्रा ने बताया कि कॉलेज जाने के दौरान उसकी पहचान एक मयंक नाम के युवक से हुई थी। जो पहले बातचीत किया फिर बहला-फुसलाकर एक दिन मिलने के लिए बुलाया। छात्रा ने आरोप लगाया कि एक दिन आरोपी ने धोखे से उसे अपनी कार बैठा लिया, जहां शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने इस घटना की एक वीडियो बना ली। फिर बाद में फिर मिलने की जिद करने लगा, जब छात्रा मिलने से मना करती तो वह वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगता।
छात्रा के अनुसार, एक बार जब वह आरोपी से मिलने के मना की तो वह उसकी वीडियो स्कूल के छात्रों में वायरल करने के धमकी देने लगा। जिसके बाद छात्रा आरोपी के चंगुल में फंस गई थी और आरोपी इसका फायदा उठाते हुए दुष्कर्म करता रहा। एक साल तक लगातार यौन शोषण करने के बाद छात्रा का वजन तेजी से बढ़ने लगा। छात्रा के परिजन उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन प्राथमिक जांच में डॉक्टर को लगा कि बढ़ती उम्र की वजह से उसकी शरीर में बदलाव हो रहा है इसलिए उन्होंने एक सप्ताह साधारण दवाइयां दे दी। परिजन को भी लगा कि किशोरावस्था में ऐसे शारीरिक बदलाव होना आम बात है। लेकिन पूरा सप्ताह दवा चलाने के बाद भी वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिसके बाद छात्रा की खून की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि उसके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं, डॉक्टरों ने उम्र के हिसाब से शारीरिक बदलाव की बात कहकर 10 दिन और दवा खिलाने की बात कही।
छात्रा के परिजनों के अनुसार, एक दिन रात को अचानक पेट में दर्द होने लगा, आनन-फानन में उसे डॉक्टर के पास ले गए। जहां जांच में पता चला कि छात्रा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही छात्रा के परिजनों ने माथा पीट लिया और छात्रा वहीं पर हक्का-बक्का रह गई। घर ले जाकर जब छात्रा से पूछताछ की गई तो उसने डरते-डरते पूरी कहानी अपनी मां से बताई। छात्रा ने आरोपी के द्वारा किए गए एक-एक प्रताड़ना के बारे में बताई। उसने यह भी बताया कि आरोपी ने उसके साथ कार में रेप किया, वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करने लगा। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देकर शोषण करता रहा।
छात्रा से पूरा वाक्या जानने के बाद परिजन तुंरत शिकायत दर्ज कराने के लिए विजयनगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। वहीं, मामले को लेकर इंस्पेक्टर विजयनगर धर्मपाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी मयंक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है।
