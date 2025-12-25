10वीं की छात्रा से एक साल तक रेप, प्रेगनेंट हुई तो खुला राज…शोषण की कहानी जानकर रह जाएंगे दंग

छात्रा के अनुसार, एक बार जब वह आरोपी से मिलने के मना की तो वह उसकी वीडियो स्कूल के छात्रों में वायरल करने के धमकी देने लगा। जिसके बाद छात्रा आरोपी के चंगुल में फंस गई थी और आरोपी इसका फायदा उठाते हुए दुष्कर्म करता रहा। एक साल तक लगातार यौन शोषण करने के बाद छात्रा का वजन तेजी से बढ़ने लगा। छात्रा के परिजन उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन प्राथमिक जांच में डॉक्टर को लगा कि बढ़ती उम्र की वजह से उसकी शरीर में बदलाव हो रहा है इसलिए उन्होंने एक सप्ताह साधारण दवाइयां दे दी। परिजन को भी लगा कि किशोरावस्था में ऐसे शारीरिक बदलाव होना आम बात है। लेकिन पूरा सप्ताह दवा चलाने के बाद भी वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिसके बाद छात्रा की खून की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि उसके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं, डॉक्टरों ने उम्र के हिसाब से शारीरिक बदलाव की बात कहकर 10 दिन और दवा खिलाने की बात कही।