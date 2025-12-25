25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

10वीं की छात्रा से एक साल तक रेप, प्रेगनेंट हुई तो खुला राज…शोषण की कहानी जानकर रह जाएंगे दंग

Ghaziabad Rape Case: 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर एक युवक ने एक साल तक रेप किया। छात्रा के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनने के बाद परिजनों के पैरो तले जमीन खिसक गई। बाद में छात्रा ने डरते-डरते अपनी मां से पूरी कहानी बताई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 25, 2025

Ghaziabad 16-year-old student was raped by a youth for one year

Ghaziabad Rape Case: दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से एक युवक ने एक साल तक रेप किया। छात्रा के परिवार को इस बात की खबर तब लगी जब वह प्रेग्नेंट हो गई। जब परिवार वालों ने दबाव डालकर घटना के बारे में पूछा तो सच्चाई जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल इस मामले में छात्रा के परिजनों ने विजयनगर थाने में पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, यहां एक 10वीं में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा अपने परिवार के साथ एक सोसायटी में रहती थी। पुलिस से की शिकायत में छात्रा ने बताया कि कॉलेज जाने के दौरान उसकी पहचान एक मयंक नाम के युवक से हुई थी। जो पहले बातचीत किया फिर बहला-फुसलाकर एक दिन मिलने के लिए बुलाया। छात्रा ने आरोप लगाया कि एक दिन आरोपी ने धोखे से उसे अपनी कार बैठा लिया, जहां शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने इस घटना की एक वीडियो बना ली। फिर बाद में फिर मिलने की जिद करने लगा, जब छात्रा मिलने से मना करती तो वह वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगता।

जानिए पूरा मामला ?

छात्रा के अनुसार, एक बार जब वह आरोपी से मिलने के मना की तो वह उसकी वीडियो स्कूल के छात्रों में वायरल करने के धमकी देने लगा। जिसके बाद छात्रा आरोपी के चंगुल में फंस गई थी और आरोपी इसका फायदा उठाते हुए दुष्कर्म करता रहा। एक साल तक लगातार यौन शोषण करने के बाद छात्रा का वजन तेजी से बढ़ने लगा। छात्रा के परिजन उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन प्राथमिक जांच में डॉक्टर को लगा कि बढ़ती उम्र की वजह से उसकी शरीर में बदलाव हो रहा है इसलिए उन्होंने एक सप्ताह साधारण दवाइयां दे दी। परिजन को भी लगा कि किशोरावस्था में ऐसे शारीरिक बदलाव होना आम बात है। लेकिन पूरा सप्ताह दवा चलाने के बाद भी वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिसके बाद छात्रा की खून की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि उसके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं, डॉक्टरों ने उम्र के हिसाब से शारीरिक बदलाव की बात कहकर 10 दिन और दवा खिलाने की बात कही।

अचानक पेट में हुआ दर्द तो खुला राज

छात्रा के परिजनों के अनुसार, एक दिन रात को अचानक पेट में दर्द होने लगा, आनन-फानन में उसे डॉक्टर के पास ले गए। जहां जांच में पता चला कि छात्रा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही छात्रा के परिजनों ने माथा पीट लिया और छात्रा वहीं पर हक्का-बक्का रह गई। घर ले जाकर जब छात्रा से पूछताछ की गई तो उसने डरते-डरते पूरी कहानी अपनी मां से बताई। छात्रा ने आरोपी के द्वारा किए गए एक-एक प्रताड़ना के बारे में बताई। उसने यह भी बताया कि आरोपी ने उसके साथ कार में रेप किया, वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करने लगा। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देकर शोषण करता रहा।

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

छात्रा से पूरा वाक्या जानने के बाद परिजन तुंरत शिकायत दर्ज कराने के लिए विजयनगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। वहीं, मामले को लेकर इंस्पेक्टर विजयनगर धर्मपाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी मयंक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। 

ये भी पढ़ें

चचेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था युवक, दोस्तों ने पहले मना किया फिर ड्रग्स देकर खत्म कर दी जिंदगी
नई दिल्ली
Murder in Delhi Brothers Killed Sister lover

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

rape

Published on:

25 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 10वीं की छात्रा से एक साल तक रेप, प्रेगनेंट हुई तो खुला राज…शोषण की कहानी जानकर रह जाएंगे दंग

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय…ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठे लोग, दो बदमाश ढेर

Two wanted criminals arrested in Delhi Narela police encounter
नई दिल्ली

Delhi Airport: 7 साल की बेटी के सामने पिता को खूब पीटा! टूटी नाक की हड्डी…अब मुसीबत में फंसा पायलट

Delhi airport pilot beaten Passenger nose broken
नई दिल्ली

वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस…धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल

ghaziabad loni case bones found in veg biryani
नई दिल्ली

नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार, 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जानें पूरी डिटेल

Rekha Gupta government will tackle traffic jams in Delhi
नई दिल्ली

मनरेगा को बहाल करने के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर सकते हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.