वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस…धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में उस समय भारी बवाल हो गया, जब वेज बिरयानी खाते समय कस्टमर को उसमे हड्डी मिल गई। इस बात की जानकारी से लोगों में आक्रोश फैल गया और दुकान पर भारी भीड़ जमा हो गई। दुकान पर भारी भीड़ पहुंचते ही बवाल की आशंका के चलते किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद लोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने वेज समझकर बिरयानी खरीदी थी, लेकिन उसमें हड्डी मिलाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। आस-पास के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी दुकानदार पर गुस्सा जाहिर किया और इसी के चलते दुकान के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। इतना ही नहीं, दुकानदार पर अपनी पहचान छिपाकर दुकान चलाने का आरोप भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित अनिल शर्मा ने नीलम फैक्ट्री के पास आर वेज बिरयानी नाम की दुकान से अपने घर के लिए वेज बिरयानी पैक करवाई थी। जब उनके परिवार वालों ने बिरयानी खाना शुरू किया तो उसमें कुछ हड्डियों के टुकड़े निकले। इसके बाद परिवार वाले भड़क गए और शिकायत लेकर जब वह दुकानदार के पास गए तो पहले उसने टालने की कोशिश की लेकिन बाद में उसने मान लिया। इस घटना के चलते आस-पास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और सभी ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने सबूत के तौर पर इस पूरी घटना की वीडियो भी रिकॉर्ड की।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी दुकानदार ने अपनी असली पहचान छिपाकर वेज बिरयानी के नाम से दुकान खोली है। दुकानदार का असली नाम राशिद है। लोगों का कहना था कि राशिद नाम में कोई गलती नहीं, लेकिन वह अपनी दुकान वेज बिरयानी के नाम से चलाता है, जबकि दुकान में नॉनवेज आइटम भी बनाए जाते हैं। ये गलत है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उस पर भी राहुल वेज बिरयानी नाम लिखकर आता है। लोगों का कहना है कि नाम बदलकर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है और यह लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का गंदा प्रयास है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसी घटना सामने आई है। इससे पहले भी खाने के सामान में गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में जूस में पेशाब मिलाने की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों।
इस घटना के बाद गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारयों का कहना है कि इस पूरी वारदात की जांच की जा रही है। जैसे ही दोषी का पता चलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और आस-पास के लोगों से भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है।
