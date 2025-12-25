वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस…धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में उस समय भारी बवाल हो गया, जब वेज बिरयानी खाते समय कस्टमर को उसमे हड्डी मिल गई। इस बात की जानकारी से लोगों में आक्रोश फैल गया और दुकान पर भारी भीड़ जमा हो गई। दुकान पर भारी भीड़ पहुंचते ही बवाल की आशंका के चलते किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद लोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने वेज समझकर बिरयानी खरीदी थी, लेकिन उसमें हड्डी मिलाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। आस-पास के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी दुकानदार पर गुस्सा जाहिर किया और इसी के चलते दुकान के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। इतना ही नहीं, दुकानदार पर अपनी पहचान छिपाकर दुकान चलाने का आरोप भी लगाया गया है।