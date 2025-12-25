25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नई दिल्ली

वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस…धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल

गाजियाबाद के लोनी इलाके में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का मामला सामने आया है। मामले के सामने आते ही लोगों में नाराजगी फैल गई। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 25, 2025

ghaziabad loni case bones found in veg biryani

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में उस समय भारी बवाल हो गया, जब वेज बिरयानी खाते समय कस्टमर को उसमे हड्डी मिल गई। इस बात की जानकारी से लोगों में आक्रोश फैल गया और दुकान पर भारी भीड़ जमा हो गई। दुकान पर भारी भीड़ पहुंचते ही बवाल की आशंका के चलते किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद लोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने वेज समझकर बिरयानी खरीदी थी, लेकिन उसमें हड्डी मिलाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। आस-पास के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी दुकानदार पर गुस्सा जाहिर किया और इसी के चलते दुकान के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। इतना ही नहीं, दुकानदार पर अपनी पहचान छिपाकर दुकान चलाने का आरोप भी लगाया गया है।

वेज बिरयानी में निकली हड्डी

जानकारी के अनुसार, पीड़ित अनिल शर्मा ने नीलम फैक्ट्री के पास आर वेज बिरयानी नाम की दुकान से अपने घर के लिए वेज बिरयानी पैक करवाई थी। जब उनके परिवार वालों ने बिरयानी खाना शुरू किया तो उसमें कुछ हड्डियों के टुकड़े निकले। इसके बाद परिवार वाले भड़क गए और शिकायत लेकर जब वह दुकानदार के पास गए तो पहले उसने टालने की कोशिश की लेकिन बाद में उसने मान लिया। इस घटना के चलते आस-पास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और सभी ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने सबूत के तौर पर इस पूरी घटना की वीडियो भी रिकॉर्ड की।

नाम छिपाकर धोखाधड़ी का आरोप

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी दुकानदार ने अपनी असली पहचान छिपाकर वेज बिरयानी के नाम से दुकान खोली है। दुकानदार का असली नाम राशिद है। लोगों का कहना था कि राशिद नाम में कोई गलती नहीं, लेकिन वह अपनी दुकान वेज बिरयानी के नाम से चलाता है, जबकि दुकान में नॉनवेज आइटम भी बनाए जाते हैं। ये गलत है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उस पर भी राहुल वेज बिरयानी नाम लिखकर आता है। लोगों का कहना है कि नाम बदलकर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है और यह लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का गंदा प्रयास है।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसी घटना सामने आई है। इससे पहले भी खाने के सामान में गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में जूस में पेशाब मिलाने की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों।

शिकायत के बाद जांच शुरू

इस घटना के बाद गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारयों का कहना है कि इस पूरी वारदात की जांच की जा रही है। जैसे ही दोषी का पता चलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और आस-पास के लोगों से भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

संबंधित विषय:

Published on:

25 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस…धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

Delhi Airport: 7 साल की बेटी के सामने पिता को खूब पीटा! टूटी नाक की हड्डी…अब मुसीबत में फंसा पायलट

Delhi airport pilot beaten Passenger nose broken
नई दिल्ली

नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार, 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जानें पूरी डिटेल

Rekha Gupta government will tackle traffic jams in Delhi
नई दिल्ली

मनरेगा को बहाल करने के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर सकते हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली

भाषण देने से पहले नर्वस हो गए थे, भूल गए एक पैर में जूता पहनना

Atal jayanti, Sushasan Diwas 20205, Atal bihari ke kisse
अरावली और ‘जी राम जी’ पर विपक्ष हमलावर तो भाजपा पलटवार में जुटी

राजनीति
