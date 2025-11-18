कांग्रेस: नैरेटिव बनाने का शोर, ज़मीन पर कमज़ोर

चुनाव के बाद कांग्रेस ने फिर वही शिकायत दोहराई कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर स्टोरी गड़बड़ियां थीं।लेकिन इन गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय टीमें चाहिए होती हैं—जो कांग्रेस के पास नहीं है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने हफ्तों तक घर-घर जाकर नाम मिलान किए, जबकि कांग्रेस चाहकर भी यह काम नहीं कर सकी। कई सीटों पर पार्टी यह तक पहचान नहीं पाई कि किन मोहल्लों में वोट कटे या ट्रांसफर हुए।