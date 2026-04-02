बाल कल्याण समिति और प्रोबेशन अधिकारी पर केस मामले में जांच तेज, खुलेंगी भ्रष्टाचार की परतें!

मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए जांच अधिकारी ने सरकारी रिकार्ड को तलब कर लिया है। आरोप है कि सरकारी रिकार्ड में गलत तरीके से सदस्यों की उपस्थिति दिखाई गई और सरकारी खाते से पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। आरोपों के ही अनुसार जिन सदस्यों की उपस्थिति दिखाई गई वो मिटिंग में नहीं आए और उनके हस्ताक्षर भी विभागीय उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। इस आधार पर अब जांच अधिकारी उन सभी रिकार्ड की जांच के लिए प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं। इससे पहले इस मामले में वादी के बयान लिए गए। वादी का कहना है कि अगर मामले में निष्पक्ष जांच की गई तो सभी आरोपों की पुष्टि होगी और भ्रष्टाचार की नई परतें खुलेंगी।