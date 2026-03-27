प्रोटीन शेक में नसीला पदार्थ पिलाकर नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म! जिम संचालक समेत दो गिरफ्तार

बिहारीगढ़ थाना प्रभारी के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शहजाद नाम के युवक से उसकी जिम में दोस्ती हुई थी। 2025 में आरोपी ने उसे प्रोटीन शोक में नशीला पदार्थ पिला दिया और फिर उसे अपने साथ कार में देहरादून की ओर ले गया। आरोप है कि वहां युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार बाद में जब उसे अपने साथ हुई दरिंदगी का पता चला तो वह पुलिस थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथी शहजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता और आरोपी अलग-अलग संप्रदाय से होने की वजह से यह मामला अब सुर्खियों में है और हिंदू रक्षा दल इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के आधार पर सभी तथ्यों से जांच की जा रही है।