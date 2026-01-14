एनकाउंटर स्पेशलिस्ट महिला दरोगा निकली घूसबाज ! मुकदमें से नाम निकालने के एवज में 45 हजार लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

Crime यूपी में एनकाउंटर करने वाली पहली महिला दरोगा घूसखोरी निकली। गाजियाबाद महिला थाने की रिपोर्टिंग चौकी साहिबाबाद पर तैनात इस महिला दरोगा भुवनेश्वरी को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी में एनकाउंटर करने वाली पहली महिला की टीम की सदस्य दरोगा भुवनेश्वरी एक मुकदमे से पीड़ित का नाम निकालने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांग रही थी। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को सूचित किया और इसके बाद भुवनेश्वरी को 45 हजार रुपये कैश लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस घटना के बाद भुवनेश्वरी ने जो एनकाउंटर किया था वह भी सवालों के घेरे में आ गया है और अब तक जितने मुकदमों की जांच भुवनेश्वरी ने की होगी उन सभी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं ! सवाल यह है कि क्या उन मुकदमों में भी भुवनेश्वरी ने इसी तरह से घूस खाकर जांच की होगी ?