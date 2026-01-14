14 जनवरी 2026,

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट महिला दरोगा निकली घूसबाज ! मुकदमें से नाम निकालने के एवज में 45 हजार लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

Crime भुवनेश्वरी ने जेल भेजने का डर दिखाकर पीड़ित से एक लाख रुपये की मांग की थ। पीड़ित 45 हजार रुपये लेकर पहुंचा था।

image

Shivmani Tyagi

Jan 14, 2026

Police Encounter

एनकाउंट के दौरान पुलिस की ओर से जारी किया गया फोटो ( फाइल फोटो )

Crime यूपी में एनकाउंटर करने वाली पहली महिला दरोगा घूसखोरी निकली। गाजियाबाद महिला थाने की रिपोर्टिंग चौकी साहिबाबाद पर तैनात इस महिला दरोगा भुवनेश्वरी को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी में एनकाउंटर करने वाली पहली महिला की टीम की सदस्य दरोगा भुवनेश्वरी एक मुकदमे से पीड़ित का नाम निकालने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांग रही थी। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को सूचित किया और इसके बाद भुवनेश्वरी को 45 हजार रुपये कैश लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस घटना के बाद भुवनेश्वरी ने जो एनकाउंटर किया था वह भी सवालों के घेरे में आ गया है और अब तक जितने मुकदमों की जांच भुवनेश्वरी ने की होगी उन सभी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं ! सवाल यह है कि क्या उन मुकदमों में भी भुवनेश्वरी ने इसी तरह से घूस खाकर जांच की होगी ?

यह है पूरा मामला ( Crime )

साहिबाबाद के रहने वाले रामपाल सैनी के खिलाफ उसके बेटे की पत्नी ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में बेटे के साथ-साथ रामपाल का भी नाम था। इस मुकदमे की जांच साहिबाबाद रिपोर्टिंग चौकी पर तैनात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहीं जाने वाली भुवनेश्वरी को दी गई। भुवनेश्वरी ने रामपाल सैनी को जेल भेजने का डर दिखा कर एक लाख रुपये की मांग की। पीड़ित के अनुसार भुवनेश्वरी ने कहा कि अगर एक लाख नहीं दिए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। अगर पैसे दे दिए तो मुकदमे से उसका नाम निकाल देंगे। इस तरह जेल का डर दिखाकर महिला दरोगा ने रामपाल सैनी से पैसों की डिमांड की। इस पर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को पूरा मामला बताया।

45 हजार से कुछ नहीं होगा एक लाख लाओ

इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने रामपाल सैनी को बताया कि पैसे किस तरह से देने हैं। बताए गए तरीके के अनुसार रामपाल सैनी पैसे देने के लिए भुवनेश्वरी के पास पहुंचा। भुवनेश्वरी पैसों के लालच में पहले से ही तैयार थी और तुरंत पैसे ले लिए। अभी वह यही कह रही थी कि इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला है पूरे एक लाख रुपये देने होंगे। इसी दौरान एटी करप्शन टीम ने इसे धर दबोचा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से चर्चित महिला दरोगा गिरफ्तार होते ही तुड़फुड़ाने लगी और रो पड़ी। महिला दरोगा की आखें भर आई और टीम के सामने माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगी। टीम इसे लेकर सीधे थाने पहुंची और FIR दर्ज कराई।

महिला दरोगा जेल जाते ही सस्पेंड विभागीय जांच स्टार्ट

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि भुवनेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एक लाख रुपये मांगने का आरोप है। 45 हजार रुपये उसको दिए जा रहे थे। इसी घूसखोरी में एंटी करप्शन टीम ने भुवनेश्वरी को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है। यह मामला सामने आने के बाद एडिशनल सीपी केशव चौधरी ने महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है। अब तक जितने मामलों की जांच उसने की है उन पर भी अब निगरानी बरती जा रही है।

ये था मामला ( Crime )

पीड़ित ने बताया कि बहू और बेटे का विवाद हो गया था। बहू ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बाद में भुवनेश्वरी ने उन्हें फोन करके कहा कि इस केस में तुम्हारा और परिवार के सभी लोगों को आरोपी बना देंगे। अगर कार्रवाई से बचना है एक लाख रुपये देने होंगे। एक लाख रुपये मांगे थे लेकिन पीड़ित 45 हजार रुपये लेकर पहुंचा था। इसी दौरान पैसे लेते हुए महिला दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया।

