गुरुग्राम के सनसनीखेज हत्याकांड में चचेरा भाई निकला मास्टर माइंड, यू-ट्यूब पर सर्च किए हत्या के तरीके

इस मामले में पुलिस ने गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर शर्मा को गिरफ्तार किया। गुरुदत्त रोहतक के गांव दहकोरा का रहने वाला है। इसके साथी 48 वर्षीय अनिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनिल कंडोरा गांव का रहने वाला है। कंडोरा गांव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ता है। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही दोनों आरोपी हमलावर फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनमें से एक को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया तो दूसरे को देहरादून से पकड़ा। पूछताछ में गुरुदत्त ने बताया कि संजय उसके मामा का बेटा था। दोनों ने मिलकर 2011-12 में देहरादून में एक कैफे स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही दिन इनकी पार्टनरशिप चली और दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के बाद गुरुदत्त ने अपने चचेरे भाई की हत्या का षड्यंत्र रचा और अपने साथी के साथ मिलकर इसकी बेहरमी से हत्या कर दी।