दिल्ली में परिवार को खत्म करके थाने पहुंचा युवक बोला, मां-बहन-भाई सबको मार डाला

25 वर्षीय यशवीर सिंह से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने पुलिस को बताया कि घर में पैसों की दिक्कत रहती हैठ। मां उसे पैसे नहीं दे रही थी। इसलिए उसने गुस्से में आकर पहले अपनी मां की हत्या कर दी फिर अपने भाई को मार डाला। इसी दौरान बीच में आई बहन की भी हत्या कर दी। पुलिस ने घर के अंदर से 40 वर्षीय कविता, 24 वर्षीय मेघना और 14 वर्षीय मुकुल के शव बरामद किए हैं। सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। आस-पास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है। प्राथमिक जांच पड़ताल में यही बात सामने आई है कि घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है।