नई दिल्ली

दिल्ली में परिवार को खत्म करके थाने पहुंचा युवक बोला, मां-बहन-भाई सबको मार डाला

Crime : मामूली बात को लेकर हुई विवाद के बाद 25 वर्षीय यशवीर ने भाई बहन मां को मार डाला।

2 min read


नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 05, 2026

Delhi

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime : दिल्ली की लक्ष्मी नगर में एक युवक ने अपने ही परिवार की हत्या कर दी। मां-बहन और भाई को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद युवक थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर इसने पुलिस को बताया कि मां-बहन और भाई सभी को मौत के घाट उतारकर आया हूं। अपने परिवार के सदस्यों की जान लेने वाले इस युवक का बयान सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गई। पुलिसकर्मियों ने घर जाकर देखा तो खून से लथपथ सभी के शव मकान के अंदर पड़े थे।

25 वर्षीय यशवीर सिंह पूछताछ कर रही पुलिस

25 वर्षीय यशवीर सिंह से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने पुलिस को बताया कि घर में पैसों की दिक्कत रहती हैठ। मां उसे पैसे नहीं दे रही थी। इसलिए उसने गुस्से में आकर पहले अपनी मां की हत्या कर दी फिर अपने भाई को मार डाला। इसी दौरान बीच में आई बहन की भी हत्या कर दी। पुलिस ने घर के अंदर से 40 वर्षीय कविता, 24 वर्षीय मेघना और 14 वर्षीय मुकुल के शव बरामद किए हैं। सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। आस-पास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है। प्राथमिक जांच पड़ताल में यही बात सामने आई है कि घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है।

मामूली विवाद के बाद बेटे ने खेला खूनी खेल

पुलिस की अब तक की पड़ताल में पता चला है कि घर में विवाद हुआ था। यशवीर अपनी मां से पैसे मांग रहा था। इसी को लेकर विवाद हो गया। भाई और मां ने भी कह दिया कि यशवीर तू कुछ नहीं करता है। इसी को लेकर बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साए यशवीर ने अपनी मां भाई और बहन का कत्ल कर दिया। यशवीर अपने परिवार के सदस्यों को मारकर इतना खूंखार हो गया कि इसके हाथ नहीं कांपे और फिर खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को पूरी घटना बता दी। फिलहाल पुलिस यही मानकर चल रही है लेकिन इस घटना के दूसरे एंगल भी जांच रही है।

