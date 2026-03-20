मौत बनकर दौड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी! शास्त्री पार्क में चलते-चलते लगी आग, बाल-बाल बचा युवक

Delhi crime: दिल्ली का यह मंजर देखकर हाल ही में इंदौर में हुए उस दर्दनाक हादसे फिर याद आ गया, जहां चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक वाहन में हुए ब्लास्ट ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था। इंदौर की उस घटना ने देशभर में बैटरी वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। शास्त्री पार्क की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ईवी तकनीक जहां आरामदायक है, वहीं बैटरी में होने वाला जरा सा शॉर्ट सर्किट या थर्मल रनवे इसे जानलेवा बना सकता है। दिल्ली का वह शख्स अपने रोजमर्रा के काम के लिए तड़के घर से निकला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस स्कूटी पर वह सवार है, वह अगले ही पल 'टाइम बम' की तरह बर्ताव करने वाली है।