ट्रांस-यमुना क्षेत्र के विकास को मिले 728 करोड़, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं बजट की नहीं होगी कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ''हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य ट्रांस-यमुना क्षेत्र को इतना विकसित करना है कि लोग यहां अपनी इच्छा से आकर रहना पसंद करें'' स्वीकृत परियोजनाओं में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम का सुधार, जलभराव की रोकथाम और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। इस दौरान पिछली सरकार पर निशाना भी साधा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी ( AAP ) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में ट्रांस-यमुना विकास बोर्ड निष्क्रिय रहा और क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े रहे। यह भी कहा कि बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी कार्यों को अमल में लाया जाएगा और किसी भी तरह की वित्तीय बाधा को विकास कार्यों में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सड़कों और ड्रेनेज की समस्या पर त्वरित समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए। क्षतिग्रस्त सड़कों, जलनिकासी और जलभराव से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। कहा कि रोजाना हजारों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों में तत्काल सुधार जरूरी है, ताकि दुर्घटनाओं और असुविधा से बचा जा सके।