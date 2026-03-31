दिल्ली में मौसम का ‘यू-टर्न’: कहीं बौछारें तो कहीं तेज हवाएं, जानिए आपके इलाके में राहत होगी या आफत?

Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मार्च का महीना जाते-जाते मौसम के कई रंग दिखा रहा है। बीते दो दिनों से हो रही बेमौसम बरसात और तेज हवाओं ने तापमान में गिरावट तो ला दी है, लेकिन आम जनजीवन के लिए कुछ मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी राहत और आफत का यह सिलसिला जारी रहेगा। आज दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की प्रबल संभावना है। इस दौरान 20 से 30 किमी प्रति घंटा की औसत गति से हवाएं चलेंगी, जो बीच-बीच में 40 किमी प्रति घंटा के झोंकों में बदल सकती हैं। मौसम विभाग ने अचानक आने वाले इस बदलाव को देखते हुए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है।