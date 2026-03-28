स्विट्जरलैंड जैसा एहसास और कोहरे की छुट्टी! जेवर एयरपोर्ट की इन 6 खूबियों ने खींचा दुनिया का ध्यान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सफर 13 साल के लंबे इंतजार और राजनीतिक खींचतान के बाद अब हकीकत में बदल चुका है। कभी हरियाणा तो कभी राजस्थान के बीच झूलती इस परियोजना को असली 'परवाज' साल 2014 में मिली, जब केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हवाई चप्पल वाले को हवाई सफर' कराने का संकल्प लिया। जिस 1334 हेक्टेयर जमीन पर आज रनवे चमक रहे हैं, वहां कभी बुग्गी और ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों ने अपनी पुश्तैनी जमीन का त्याग किया है। इन किसानों को उम्मीद है कि उनकी कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य और उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की का आधार बनेगी। जेवर का यह 'सुपर हब' न केवल विमानों की लैंडिंग कराएगा, बल्कि इस क्षेत्र के विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।