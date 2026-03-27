दिल्ली बनेगी नया एंटरटेनमेंट हब! फिल्मसिटी के लिए सरकार ने आवंटित की जमीन, बड़ा ऐलान

अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में पेश दिल्ली आर्थिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक साल 2024 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 32.24 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे जो देश में सबसे ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक ऐतिहासिक स्थलों में कुतुब मीनार 32.04 लाख पर्यटकों के साथ पहले और लाल किला 28.84 लाख के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं राजधानी को फिल्म हब बनाने की दिशा में भी काम तेज हुआ है। जहां नए पर्यटन स्थलों जैसे बांसेरा पार्क, असिता पार्क, भारत दर्शन पार्क और वेस्ट टू वंडर पार्क को ‘देखो मेरी दिल्ली’ ऐप में जोड़ा गया है। साथ ही कुल 278 फिल्म शूटिंग आवेदनों में से 50 को दिल्ली ई-फिल्म क्लीयरेंस नीति के तहत मंजूरी देकर फिल्मांकन प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है।