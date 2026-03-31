दिल्ली में 1.1 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 गिरफ्तार, विदेशी नागरिक भी शामिल, स्कूटी से सप्लाई का था अनोखा तरीका

हसन से हुई कड़ी पूछताछ में गिरोह के मुख्य सरगना का पता चला। उसने खुलासा किया कि वह 'ऑस्कर' नाम के एक विदेशी नागरिक से नशीले पदार्थ लेता था, जो बाहरी रिंग रोड पर ड्रग्स की सप्लाई करता था। पुलिस ने 27 और 28 मार्च की दरमियानी रात श्रीनिवासपुरी के पास जाल बिछाकर सेनेगल निवासी डिउफ सोलोमन उर्फ ऑस्कर को गिरफ्तार किया। वह चोरी की स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था। ऑस्कर ने शुरुआत में जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस उसके 'ईस्ट ऑफ कैलाश' स्थित ठिकाने तक पहुंच गई। वहां छापेमारी के दौरान उसके सहयोगी और लाइबेरिया निवासी बेमाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।