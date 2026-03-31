‘जुल्म उतना ही करो, जितना सह सको’, अरविंद केजरीवाल की नसीहत, आखिर किसे बनाया निशाना?

केजरीवाल के इस अंदाज के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह संदेश सीधे तौर पर उन शक्तियों के लिए है जिनके साथ उनका लंबे समय से टकराव चल रहा है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आने वाले समय में 'हिसाब' बराबर किया जाएगा। यह पोस्ट एक तरह से उन 'जुल्मों' की ओर इशारा करती है, जिनका सामना उन्होंने और उनकी पार्टी ने हाल के दिनों में किया है।