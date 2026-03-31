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‘जुल्म उतना ही करो, जितना सह सको’, अरविंद केजरीवाल की नसीहत, आखिर किसे बनाया निशाना?

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक रहस्यमयी पोस्ट के जरिए विरोधियों को तीखी चेतावनी दी है। केजरीवाल ने लिखा, 'दौर बदलने पर हिसाब तुम भी चुकाओगे'। जानें इस सियासी संदेश के क्या हैं मायने।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Mar 31, 2026

Former Delhi CM Arvind Kejriwal tweeted advice

अरविंद केजरीवाल की फोटो

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी एक रहस्यमयी पोस्ट से सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। अक्सर विरोधियों पर सीधा हमला बोलने वाले केजरीवाल ने इस बार बिना किसी का नाम लिए एक सांकेतिक लेकिन तीखी चेतावनी दी है।

केजरीवाल के इस अंदाज के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह संदेश सीधे तौर पर उन शक्तियों के लिए है जिनके साथ उनका लंबे समय से टकराव चल रहा है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आने वाले समय में 'हिसाब' बराबर किया जाएगा। यह पोस्ट एक तरह से उन 'जुल्मों' की ओर इशारा करती है, जिनका सामना उन्होंने और उनकी पार्टी ने हाल के दिनों में किया है।

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नई दिल्ली
amit shah reaction on arvind kejriwal liquor scam kattar imandar remark

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Published on:

31 Mar 2026 12:11 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘जुल्म उतना ही करो, जितना सह सको’, अरविंद केजरीवाल की नसीहत, आखिर किसे बनाया निशाना?

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