छेड़खानी और ऑनलाइन हैरेसमेंट से न डरें! SHe-Box पर एक क्लिक में होगी सुनवाई, जानें पूरा प्रोसेस

SHE-Box Portal: अक्सर कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को घर से दफ्तर या कॉलेज आते-जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन थाने जाने की हिचकिचाहट के कारण वे शिकायत नहीं कर पातीं। महिलाओं की इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अपने 'SHe-Box' पोर्टल को पूरी तरह अपग्रेड कर रही है। अब इस पोर्टल को देश के लगभग 17 हजार पुलिस थानों से सीधे जोड़ा जा रहा है, जिससे रास्ते में होने वाली किसी भी तरह की बदसलूकी, अश्लील कमेंट या लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। जैसे ही कोई महिला पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट डालेगी, सूचना तुरंत उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और पुलिस फौरन एक्शन ले सकेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा का यह नया डिजिटल चक्र अगले एक से दो महीनों में शुरू होने की पूरी संभावना है।