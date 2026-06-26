एफसीआरए विवाद के बीच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों पर मंथन, दस जनपथ पर भरोसेमंदों से चर्चा

सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा राजीव गांधी फाउंडेशन और उससे जुड़े ट्रस्टों, विशेषकर संदेश ट्रस्ट, की संरचना, संचालन व्यवस्था और भविष्य की कार्ययोजना पर मंथन था। बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल, महासचिव मुकुल वासनिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल हुए। राजनीतिक गलियारों में बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें गांधी परिवार और संगठन के लंबे समय से भरोसेमंद रहे नेताओं को शामिल किया गया। सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर चुके राजीव गांधी फाउंडेशन और अन्य संबद्ध संस्थानों के कामकाज को नए सिरे से व्यवस्थित करने, जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण और अनुभवी नेताओं की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा हुई। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बैठक को लेकर औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है।