दूसरी महिला से था अफेयर, पत्नी को चार गोलियां मार उतारा मौत के घाट; फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस

आपको बता दें कि यह पूरा मामला दक्षिण दिल्ली के संगम विहार स्थित तिगड़ी इलाके का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी शुभम राजपूत की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच पिछले काफी समय से गंभीर विवाद चल रहा था। गुरुवार की शाम यह झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि शुभम ने आव देखा न ताव और अपनी पत्नी पर एक के बाद एक चार गोलियां दाग दीं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। वारदात के तुरंत बाद लहूलुहान महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।