डीएम का आदेश! स्कूल में बेची किताब या यूनिफॉर्म तो मान्यता होगी रद्द

एक अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र 2026-27 शुरू हो गया है। इसी क्रम में सहारनपुर जिलाधिकारी ने सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार बंसल ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित विद्यालय फीस वृद्धि विनियम अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 60 दिन पूर्व ही सभी विद्यालयों को अपनी फीस वृद्धि एवं फीस का स्ट्रक्चर जारी करना होता है। कोई भी स्कूल अचानक से फीस में वृद्धि नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अभी तक महज 47 विद्यालयों ने अपना फीस स्ट्रक्चर जारी किया है। बाकी बचे 60 विद्यालयों की ओर से अभी तक कोई भी फीस स्ट्रक्चर जारी नहीं किया गया है। इन सभी स्कूलों को दो दिन के भीतर अपना फीस स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट अपलोड करने के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।