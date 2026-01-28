Education : वेदांता ने 5 लाख बालिकाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों को आगे बढ़ाया

यह समझते हुए कि स्वास्थ्य और गरिमा के बिना शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती, वेदांता अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में किशोरियों के लिए विशेष और लक्षित पहलें लागू करता है। ओडिशा के लांजीगढ़ में वेदांता एल्युमिनियम द्वारा किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर केंद्रित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत जागरूकता सत्र, एनीमिया जांच, पोषण सहायता, माहवारी स्वच्छता पर शिक्षा और पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे किशोरियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ओडिशा में ही फेसर की प्रोजेक्ट लाडली माहवारी स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत को नया रूप दे रही है। किशोरी क्लबों के माध्यम से सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं, स्वच्छता किट वितरित की गई हैं और किशोर लड़कों को भी शामिल किया गया है ताकि सामाजिक झिझक और भ्रांतियों को चुनौती दी जा सके। यह पहल संवाद, कला और कहानी कहने के जरिए समुदाय के सदस्यों तक पहुंच बनाकर एक सहयोगी वातावरण तैयार कर रही है। इस पहल का प्रभाव ओडिशा की 13 वर्षीय स्नेहा जैसी कहानियों में दिखाई देता है, जो बताती हैं कि फेसर की प्रोजेक्ट लाडली और किशोरी क्लबों ने उन्हें माहवारी से जुड़ी झिझक को दूर करने, स्वच्छता सहायता पाने और अपने स्वास्थ्य के बारे में आत्मविश्वास के साथ खुलकर बात करने में मदद की है।

जैसे-जैसे बालिकाएं उच्च शिक्षा और करियर की आकांक्षाओं की ओर आगे बढ़ती हैं, वेदांता उन्हें संरचित शैक्षणिक मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग प्रदान करता है। राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक की ऊंची उड़ान और छत्तीसगढ़ में बाल्को कनेक्ट जैसे कार्यक्रम आईआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराते हैं, जिससे प्रथम-पीढ़ी के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और महत्वाकांक्षी करियर मार्ग अपना सकें।