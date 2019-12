टेरर फंडिंग का दोषी पाया गया मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद

इस्लामाबाद। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने सईद के खिलाफ 'आतंकवाद के वित्तपोषण' का आरोप तय किया है। बुधवार को सुनाए गए इस फैसले में अदालत के न्यायाधीश मलिक अरशद भुट्टा ने सईद और उसके साथियों को पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में टेरर फंडिंग का दोषी पाया है।

Pakistan: An anti-terrorism Court in Lahore has indicted Hafiz Saeed in a terror financing case. (file pic) pic.twitter.com/u7oEBX3yjI