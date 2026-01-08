8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

10 छोरियों की मां ने शादी के 19 साल बाद जन्मा बेटा, बेरोजगार पिता ने सभी बेटियों को…

Haryana 11 वी बाद डिलीवरी के दौरान महिला की हालत काफी खराब थी। खून चढ़ाकर चिकित्सकों को डिलीवरी करानी पड़ी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 08, 2026

Haryana

दंपति संजय और सुनिता

Haryana : हरियाणा के एक दंपति के यहां 11वी संतान बेटा पैदा हुआ। इस दंपति को पूरा गांव कहता था कि आपके यहां बेटा नहीं होगा, आप बेवजह बेटे की चाह में बेटियों को जन्म देकर अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हो लेकिन दंपति को विश्वास था कि लड़का पैदा होगा। इसी विश्वास के साथ शादी के 19 साल बाद 10 बेटियों की मां सुनिता ने बेटे को जन्म दिया। इससे भी अच्छी बात यह है कि दस लड़कियां होने के बाद भी इस परिवार ने बेटियों के साथ कोई भेद नहीं किया और सभी को पढ़ाते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक सभी दस बेटियों का अच्छे से लालन-पोषण किया। अब 11वी संतान घर में लड़का पैदा हुआ तो गांव वाले के मुंह बंद हो गए और परिवार में जैसे खुशियां लौट आई।

आर्थिक परेशानी के बावजूद सभी बेटियों के पढ़ाया

हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लाक में ठाणी भेजराज गांव है। इसी गांव के रहने वाले दंपति सुनिता और संजय के घर में 11वी संतान के रूप में बेटे ने जन्म लिया है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब परिवार में बेटे की किलकारियां गूंजी तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। एक लड़के की चाह में इस परिवार के यहां 10 लड़कियां पहले जन्म ले चुकी हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई तरह की कठिनाइयों और आर्थिक परेशानी के बावजूद उन्होंने कभी ना तो जन्म से पहले किसी बच्चे की पेट में जांच कराई और ना ही कभी बेटियों के प्यार और सम्मान में कोई कमी की। दंपति का का कहना है कि ईश्वर ने 11वीं संतान के रूप में उन्हे बैटा उनके धैर्य और संघर्ष की परीक्षा ली और वह इस परीक्षा में पूरी ईमानदारी के साथ पास हुए।

बहनों ने हाथों में उठा लिया अपना भाई ( Haryana )

बेटे के जन्म से सिर्फ दंपति ही खुशी नहीं है बल्कि जन्म लेने वाले इस भाई की दस बहनों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। बहनों ने अपने भाई को हाथों में उठा लिया और भरपूर खुश दिखाई दी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी 18 वर्ष की है जो 12वी कक्षा में पढ़ती है। 11वी बार सुनिता को प्रसव पीड़ा हुई तो किसी नहीं पता था कि इस बार उन्हे बेटा पैदा होगा। पति संजय प्रसव पीड़ा से कर्राह रही पत्नी को डिलीवरी के लिए 50 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेकर पहुंचा और डिलीवरी 11वी डिलीवरी करवाई।

डिलीवरी से पहले चढ़ाना पड़ा ब्लड

चिकित्सकों ने संजय को बताया कि डिलीवरी में खतरा है। खतरे को देखते हुए पहले डॉक्टरों ने सुनिता को ब्लड चढ़ाया और फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी की। संजय के अनुसार चिकित्सकों ने बताया था कि 11वी डिलीवरी होने के कारण बच्चेदानी कमजोर है और बहुत रिस्की केस है लेकिन चिकित्सकों ने सब अच्छे से किया और जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं दोनों खतरे से बाहर हैं। संजय ने बताया कि उनकी सारी बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सबसे बड़ी बेटी सरीना कक्षा 12 में है, उससे छोटी अमृति कक्षा 11 में है। तीसरी बेटी सुशीला सातवी में पढ़ती है। चौथी बेटी किरण कक्षा छह में है। पांचवी बेटी दिव्या कक्षा पांच में है। छठी बेटी मन्नत कक्षा तीन में है। सातवी बेटी कृतिका कक्षा दो में है। आठवी बेटी अमनीश कक्षा एक में है। नोवी बेटी लक्ष्मी और दसवी बेटी का नाम वैशाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 09:20 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 10 छोरियों की मां ने शादी के 19 साल बाद जन्मा बेटा, बेरोजगार पिता ने सभी बेटियों को…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन हजार नहीं दिए तो प्रेमी के सामने प्राइवेट पार्ट दबाकर पति को मार डाला

crime
नई दिल्ली

SC का बड़ा फैसला : निवेशक कितने भी हों षडयंत्र एक तो FIR भी एक ही काफी

supreme Court
नई दिल्ली

तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली फोटो आई सामने, कासिफ-समीर समेत 5 गिरफ्तार

Delhi demolition drive,Faiz-E-Elahi Mosque,Faiz-E-Elahi Mosque Demolition,Demolition Drive Central Delhi,
राष्ट्रीय

दिल्ली में डबल मर्डर का खुलासा; केयरटेकर ने ही लूट के लिए ले ली दो लोगों की जान, वारदात की प्लानिंग देख पुलिस भी हैरान

delhi double murder case police solve murder mystery caretaker behind killing
नई दिल्ली

महाराष्ट्र में BJP-कांग्रेस गठबंधन पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले-एकनाथ शिंदे को हराने के लिए किस हद तक…

bjp congress alliance in maharashtra arvind kejriwal questions maharashtra politics
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.