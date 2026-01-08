10 छोरियों की मां ने शादी के 19 साल बाद जन्मा बेटा, बेरोजगार पिता ने सभी बेटियों को…

हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लाक में ठाणी भेजराज गांव है। इसी गांव के रहने वाले दंपति सुनिता और संजय के घर में 11वी संतान के रूप में बेटे ने जन्म लिया है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब परिवार में बेटे की किलकारियां गूंजी तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। एक लड़के की चाह में इस परिवार के यहां 10 लड़कियां पहले जन्म ले चुकी हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई तरह की कठिनाइयों और आर्थिक परेशानी के बावजूद उन्होंने कभी ना तो जन्म से पहले किसी बच्चे की पेट में जांच कराई और ना ही कभी बेटियों के प्यार और सम्मान में कोई कमी की। दंपति का का कहना है कि ईश्वर ने 11वीं संतान के रूप में उन्हे बैटा उनके धैर्य और संघर्ष की परीक्षा ली और वह इस परीक्षा में पूरी ईमानदारी के साथ पास हुए।