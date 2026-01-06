जयपुर, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर शहर बनेंगे रेलवे हब

रेलवे ने अपनी योजना में उपनगरीय और गैर उपनगरीय रेल सेवा को शामिल किया है। उपनगरीय रेल सेवा के विस्तार से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत अन्य कुछ अन्य शहरों में घर से दफ्तर, कॉलेज या काम पर आने-जाने वालों के लिए ज्यादा फेरे (फ्रीक्वेंसी) वाली लोकल ट्रेनें चल सकेगी। इसके साथ ही भीड़ संभालने के लिए चौड़े प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर आदि सुविधाएं विकसित होंगी। वहीं गैर-उपनगरीय यातायात के तहत एक शहर से दूसरे शहर या लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक्सप्रेस, मेल, वंदे भारत या सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म और टर्मिनल, आरामदायक प्रतीक्षालय विकसित होंगे।