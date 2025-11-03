विरासत बनाम नेतृत्व: तारापुर में सम्राट की परीक्षा, लखीसराय में सिन्हा की चुनौती

लखीसराय से दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भाजपा के टिकट पर चनाव लड़ रह हैं। इस सीट से वे जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और लगातार चौथी जीत की तलाश में है। हर बार वोट के बिखराव से सिन्हा की राह आसान रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश ने सिन्हा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुनाव को सीधी लड़ाई में बदल दिया है। 2020 के चुनाव में निर्दलीय पूर्व विधायक फुलैना सिंह व निर्दलीय सुजीत कुमार ने 11-11 हजार वोट हासिल किए थे। इस बार दोनों ही नेता कांग्रेस के अमरेश के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इसके चलतेे सिन्हा अब सीधी टक्कर में फंस गए हैं। लखीसराय बाइपास पर रेस्टोरेंट चलाने वाले रूपकुमार झा ने फ्लाइ ओवर दिखाते हुए कहा कि अधिकांश सडक़ें तो अच्छी हो गई है, लेकिन अस्पताल और स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। वहीं रेलवे स्टेशन पर गृहणी ममता कुमारी ने कहा कि सरकार ने फॉर्म भरवाकर खाते में पैसे भेजे हैं। बिजली का बिल तो अब जीरो गया है।