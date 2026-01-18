4 दिन के जिस बच्चे को कुंवारी मां ने अनाथ आश्रम छोड़ा वो 40 साल बाद नीदरलैंड से मेयर बनकर लौटा

फाल्गुन बिन्नेन्डिज्क जब अपनी तलाश को आगे बढ़ाते हैं तो वह नागपुर नगर पालिका पहुंचते हैं। यहां पर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने उनके जन्म से संबंधित कागजात निकलवाए तो पता चला कि उनकी मां एक 21 वर्षीय अविवाहित मां थी जो समाज के डर से उसे अनाथ आश्रम में छोड़ गई। यह अलग बात है कि इन कागजात में फाल्गुन बिन्नेन्डिज्क की मां का नाम भी दर्ज है लेकिन फाल्गुन बिन्नेन्डिज्क ने अपनी मां के नाम को सार्वजनिक नहीं किया है। फाल्गुन बिन्नेन्डिज्क ने एक डच दंपति के घर पढ़ाई लिखाई की। फाल्गुन बिन्नेन्डिज्क ने कहा है कि वह अपनी मां से मिलना चाहते हैं। एक मीडियाकर्मी ने जब उनसे पूछा कि उन्हे अपनी मां से मिलकर कैसा लगेगा तो फाल्गुन बिन्नेन्डिज्क ने जवाब दिया कि उन्हे भी बिल्कुल ऐसा ही अहसास होगा जैसा किसी मां को 40 साल बाद अपने बच्चे से मिलकर लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मां भी उनसे मिलना चाहती होंगी।