देश में हर दिन 5500 से अधिक साइबर हमले

नई दिल्ली। भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके साथ साइबर खतरे भी कई गुना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले पांच साल के दौरान साइबर हमलों की संख्या 11.58 लाख से बढक़र 2024 में 20.41 लाख को पार कर गई है। यानी देश हर दिन करीब 5592 साइबर हमले झेल रहा है। वहीं भारत सरकार ने इन हमलों से निपटने के लिए कई अहम संस्थाओं का गठन किया है। जबकि साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए बजट को पांच साल में चार गुना तक बढ़ाया है।