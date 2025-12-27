27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली से अलवर के बीच चलेगी नमो भारत

- 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी रेपिड रेल - मुख्यसचिव ने किया सफर, 2027 में होगी शुरुआत

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Dec 27, 2025

रैपिड रेल स्टेशन पर मुख्य सचिवों के साथ राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास।

नई दिल्ली। दिल्ली से अलवर की राह जल्द ही और भी आसान हो जाएगी और 117 मिनट में यह दूरी पूरी हो सकेगी। नेशनल कैपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड की आरआरटीएस परियोजना के तहत अभी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पूरा चुका है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस नमोभारत रैपिड रेल का सफर किया। दिल्ली-अलवर कॉरिडोर की शुरुआत 2027 में होगी।

पांचवी मुख्य सचिव कान्फ्रेंस में हिस्सा लेने यहां आए मुख्य सचिव श्रीनिवास ने बताया कि न्यू अशोक विहार स्टेशन से दुहाई तक का 27 किलोमीटर का सफर रैपिड रेल ने 160 किलोमीटर की गति से पूरा किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का दिल्ली अलवर कॉरिडोर 2027 में शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिवों ने इस दौरान ट्रेन का सिम्युलेशन ऑपरेटिंग भी देखा।

मुख्य सचिव ने दुहाई डिपो पर सिम्युलेशन ट्रेनिंग सेंटर के दौरे के दौरान सिम्युलेटर पर ट्रेन संचालन देखा

37 हजार करोड़ की लागत से बनेगा

दिल्ली के सराय कालेखां से मानेसर, रेवाड़ी और अलवर को जोड़ने वाले इस नमो भारत रैपिड रेल का परियोजना निर्माण केन्द्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकारों की संयुक्त कम्पनी नेशनल कैपिटल रिजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर रहा है। कुल 164 किलोमीटर लम्बे इस ट्रैक पर बाइस स्टेशन होंगे। जिनमें से पांच भूमिगत होंगे। 2030 तक इससे साढ़े आठ लाख यात्रियों के रोज सफर करने का अनुमान है।

चार फेज में होगा पूरा

फेज 1 - सराय काले खां- गुड़गांव-धारूहेड़ा 70.72 किलोमीटर
फेज 2 - धारूहेड़ा- एनएनबी 36 किलोमीटर
फेज 3 - एसएनबी- बहरोड़-सोतानाला 35 किलोमीटर
फेज 4 - एसएनबी- अलवर 58 किलोमीटर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Dec 2025 11:47 am

Published on:

27 Dec 2025 11:44 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली से अलवर के बीच चलेगी नमो भारत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

CWC की बैठक: मनरेगा को खत्म करना “गांधीजी का अपमान"-खरगे

राजनीति

नशे में टल्ली महिला ने पुलिस बैरिकेडिंग में ठोकी कार, बर्थडे पार्टी से लौटी थी… अब पहुंची थाने

Delhi Crime News Drunk woman rams car police barricade
नई दिल्ली

शादी-रिस्पेशन में महिलाओं के नाचने से नाराज देवबंदी उलेमा ने कह दी बड़ी बात !

Deobandi Ulema
नई दिल्ली

चोरी की कार से सिपाही ने बुजुर्ग को रौंदा, तो पुलिस भूल गई एनकाउंटर!

Delhi Police
नई दिल्ली

मेरी बेटी के दर्द का क्या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता की मां

high court decison in kuldeep sengar bail case sparks protest by victim mother and supporters
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.