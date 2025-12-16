दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के आदेश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चक्रब्यूह' की मॉनीटरिंग खुद पुलिस आयुक्त कर रहे हैं। उन्होंने यातायात पुलिस, स्‍थानीय थाना और सड़कों पर दौड़ रही पीसीआर वैन को सीधे आदेश दिए हैं कि अगर कोई यातायात नियम का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त एक्‍शन लिया जाए। डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने बताया कि इस अभियान के लिए रोज दो घंटे तक पुलिस टीमें किसी भी चौराहे या बाजार में जांच कर सकती हैं। बात अगर पिछले दिनों हुई कार्रवाई की करें तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 24,841 चालान काटे गए। गंभीर मामलों में 144 वाहनों को जब्त किया गया।