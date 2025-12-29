पार्टी में बेटी संग नाच रहे साले की जीजा ने कर दी हत्या

अस्पताल में परिजन और पुलिस
Party : मेरठ में बर्थ-डे पार्टी में बेटी के संग नाच रहे साले पर जीजा भड़क गया। मामला इतना बढ़ा कि जीजा ने चाकू से गोदकर साले की हत्या कर दी। परिजन इसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर भागे लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही घायल साले की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है।
हत्या की यह वारदात मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र स्थित गुर्जर चौक के पास की है। यहां के रहने वाले सलीम ने पत्नी के जन्मदिन पर पार्टी रखी थी। इस पार्टी में यार-रिश्तेदार भी पहुंचे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। सभी लोग फिल्मी गानों की धुन पर डांस कर रहे थे। इसी बीच सलीम ने देखा कि उसका साला युनूस उसकी बेटी के साथ डांस कर रहा है। बेटी के साथ यूनुस का डांस करना सलीम को पसंद नहीं आया। इसी को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों के बीच तनातनी हो गई। इसे गुस्साए सलीम ने अपने साले युनूस पर चाकू से एक के बाद एक हमले कर दिए।
फिल्मी अंदाज में सलीम ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके पर ही खड़ा रहा। इस हमले से सब दहल गए। आनन-फानन में परिवार के लोग और रिश्तेदार घायल युनूस को अस्पताल दौड़े लेकिन अस्पातल पहुंचने से ही उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया अधिक खून बह जाने की वजह से मौत होना माना जा रहा है। पार्टी में हुई चाकूबाजी और हत्या की सूचना पर दौड़ी पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया। सलीम ने पुलिस को बताया कि युनूस बार-बार मना करने के बाद भी उसकी बेटी के साथ डांस कर रहा था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि बर्थ-डे पार्टी में विवाद के बाद हत्या की शिकायत मिली थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल भी बरामद हो गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। युनूस के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
