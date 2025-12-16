दबिश से लौट रही पुलिस की कार हिंडन नदी में गिरी, दो सिपाहियों की मौत से मचा हड़कंप, किसने मारी टक्कर?

Car Accident: यूपी के बागपत जिले में एक दर्दनाक हादसे ने दो जिंदगियां छीन ली। घटना सोमवार देर रात की है। दरअसल, मेरठ में दबिश देकर पुलिस की एक टीम वापस लौट रही थी तभी अचानक कार पुल से नीचे गिर गई और उसमें सवार हेड कांस्टेबल के साथ 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं, एक कांस्टेबल समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरा मामला बागपत-मेरठ हाईवे का है। एक केस के मामले में बागपत की पुलिस दबिश देने के लिए मेरठ गई थी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। वापसी में ज्यादा रात हो गई थी और कार हिंडन नदी से गुजर रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर नदी में गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और एक हेड कांस्टेबल राहुल और अजरू उर्फ अजहरुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भनक लगते ही स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।