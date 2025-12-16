16 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

दबिश से लौट रही पुलिस की कार हिंडन नदी में गिरी, दो सिपाहियों की मौत से मचा हड़कंप, किसने मारी टक्कर?

Baghpat Car Accident: यूपी के बागपत जिले में पुल से कार हिंडन नदी में गिर गई, जिसमें हेडकांस्टेल के साथ 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, इस घटना में सिपाही समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

IMRAN ANSARI

Dec 16, 2025

Bagpat car Accident died Two people including policeman

यूपी के बागपत जिले में पुल से कार हिंडन नदी में गिर गई, जिसमें हेड कांस्टेबल के साथ 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, इस घटना में सिपाही समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए

Car Accident: यूपी के बागपत जिले में एक दर्दनाक हादसे ने दो जिंदगियां छीन ली। घटना सोमवार देर रात की है। दरअसल, मेरठ में दबिश देकर पुलिस की एक टीम वापस लौट रही थी तभी अचानक कार पुल से नीचे गिर गई और उसमें सवार हेड कांस्टेबल के साथ 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं, एक कांस्टेबल समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरा मामला बागपत-मेरठ हाईवे का है। एक केस के मामले में बागपत की पुलिस दबिश देने के लिए मेरठ गई थी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। वापसी में ज्यादा रात हो गई थी और कार हिंडन नदी से गुजर रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर नदी में गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और एक हेड कांस्टेबल राहुल और अजरू उर्फ अजहरुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भनक लगते ही स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद कार को नदी से बाहर निकाला। जिसमें कांस्टेबल कौशल शर्मा, गुड्डू और तैय्यब गंभीर अवस्था में मिले। सभी घायलों को पुलिस ने फौरन इलाज कराने के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे एक मामले की विवेचना से लौट रहे थे, तभी बालेनी पुल पर अचानक उनकी कार से कोई वाहन टकराया और कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई।

जांच में जुटी पुलिस

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया। इसके साथ ही घटना की असल वजह क्या है? इसका भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस घटना को हर एंगल से छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Updated on:

Published on:

