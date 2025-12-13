महिला ट्रैफिक पुलिस से सेक्सुअल डिमांड…15 साल से चल रहे बड़े ट्रैफिक फ्रॉड का खुलासा

पुलिस ने इस हफ्ते तीन अलग-अलग गैंग का पर्दाफाश किया है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जीशान अली के गैंग से उसके सहयोगी चंदन कुमार चौधरी, दिलीप कुमार और दीना नाथ चौधरी को पकड़ा गया है। यह सभी स्टिकर बांटने और फील्ड ऑपरेशन संभालते थे। दूसरे और तीसरे गैंग के सरगना रिंकू राणा और सोनू शर्मा को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, सोनू शर्मा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जिसमें ड्राइवरों को यह जानकारी दी जाती थी कि कौन से रास्तों और चेकपॉइंट्स से नियमों को बायपास किया जा सकता है। राजू के गैंग का एक और सदस्य भी गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रांसपोर्टरों और पुलिस अधिकारियों के बीच मिडिलमैन की भूमिका निभाता था। साथ ही वह राजू के साथ दो मामलों में शामिल भी रहा।