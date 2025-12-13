13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

School Holiday: क्या दिल्ली में स्कूल रहेंगे बंद? खतरनाक AQI के बीच राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप- 4 लागू

खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में GRAP-4 लागू कर दिया गया है।

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Dec 13, 2025

Delhi AQI, Delhi Air Pollution, GRAP 4 in Delhi, Delhi GRAP Stage 4, School Holiday, Schools Closed,

क्या दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल (Photo-IANS)

Delhi School Holiday: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसको लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। यह फैसला ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाए जाने के कुछ ही घंटों बाद ही लिया गया।

431 दर्ज किया गया AQI

CPCB के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार शाम 4 बजे AQI 431 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि GRAP-IV के तहत सभी कड़े कदम लागू करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां GRAP-III के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों के अलावा होंगी।

बता दें कि ग्रैप-4 के सख्त नियम लागू होने के बाद दिल्ली में स्कूलों, कॉलेजों, निर्माण गतिविधियों, व्यावसायिक वाहनों और कार्यालयों पर अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे।

5वीं तक की कक्षाओं के लिए दिया ये आदेश

CAQM के आदेश के अनुसार, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं अनिवार्य रूप से 'हाइब्रिड' मोड में संचालित करनी होंगी, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो)।'

ऑनलाइन माध्यम से चलाए कक्षाएं

CAQM के आदेश के अनुसार, NCR की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार यह निर्णय ले सकती हैं कि कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की भी ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर दी जाए, और छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए।

यह आदेश दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारों को यह भी निर्देश देता है कि वे हालात को देखते हुए अतिरिक्त आपात कदमों पर विचार करें। इनमें कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना और दफ्तरों के संचालन को अस्थायी रूप से स्थगित करने जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।

गंभीर श्रेणी में रहेगा AQI

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि रविवार को वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहने की संभावना है और सोमवार को इसमें सुधार होकर यह बहुत खराब श्रेणी में आ जाएगी।

13 Dec 2025 09:51 pm

Published on:

13 Dec 2025 09:50 pm

