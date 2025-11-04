रेलवे का ‘स्मार्ट ऑपरेशन’: 20 शहरों में बनेंगे मेगा टर्मिनल

वैष्णव ने बताया कि अहमदाबाद में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए वटवा में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस टर्मिनल में 10 पिट लाइनों का निर्माण होगा, जिससे लगभग 45 नई ट्रेनों की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद अहमदाबाद से 150 ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। रेल मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्विकास और वटवा मेगा टर्मिनल परियोजना एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अहमदाबाद में 16 मंजिला स्टेशन भवन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो के इंटीग्रेशन के साथ एक विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। इसी तरह, अन्य शहरों के मेगा टर्मिनल को भी स्मार्ट स्टेशन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा।