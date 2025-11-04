Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

रेलवे का ‘स्मार्ट ऑपरेशन’: 20 शहरों में बनेंगे मेगा टर्मिनल

- अहमदाबाद से वटवा तक बढ़ेगा ट्रेनों का नेटवर्क, क्षमता दोगुनी करने की तैयारी - केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने की अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Nov 04, 2025

नई दिल्ली। भारतीय रेल अब अपनी परिचालन क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। देश के 20 बड़े शहरों में मेगा टर्मिनल विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इन टर्मिनलों को मौजूदा स्टेशनों से जोड़कर ट्रेनों की संख्या और संचालन क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने बताया कि देश के प्रमुख महानगरों में नई ट्रेनों की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों से सबसे अधिक डिमांड आती है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे मेगा टर्मिनल बनाकर ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है।

अहमदाबाद के वटवा में बनेगा देश का मॉडल मेगा टर्मिनल

वैष्णव ने बताया कि अहमदाबाद में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए वटवा में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस टर्मिनल में 10 पिट लाइनों का निर्माण होगा, जिससे लगभग 45 नई ट्रेनों की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद अहमदाबाद से 150 ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। रेल मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्विकास और वटवा मेगा टर्मिनल परियोजना एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अहमदाबाद में 16 मंजिला स्टेशन भवन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो के इंटीग्रेशन के साथ एक विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। इसी तरह, अन्य शहरों के मेगा टर्मिनल को भी स्मार्ट स्टेशन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा।

अहमदाबाद में दिखेगा विरासत और आधुनिकता का संगम

अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्विकास कार्य ‘विरासत और आधुनिकता के संगम’ की थीम पर आधारित है। स्टेशन का वास्तुशिल्प डिजाइन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित होगा। ‘ईंट मीनार’ और ‘झूलता मीनार’ जैसे एएसआई संरक्षित स्मारकों को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया जा रहा है। कालूपुर साइड पर बनने वाला आइकॉनिक एमएमटीएच टॉवर शहर के नए वास्तु प्रतीकों में शामिल होगा।

बढ़ती मांग के अनुरूप रेलवे की नई सोच

रेलवे के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, वाराणसी, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नागपुर, विशाखापट्टनम, इंदौर और तिरुवनंतपुरम में नई ट्रेनों की मांग हर साल औसतन 12 से 15% बढ़ रही है। इन शहरों में मौजूदा स्टेशन अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में रेलवे यहां पर मेगा टर्मिनल विकसित कर नई पिट लाइन, यार्ड और रखरखाव ढांचा तैयार कर रहा है ताकि नई ट्रेनों को बिना देरी चलाया जा सके।

मेगा टर्मिनल परियोजना के फायदे

  • रेलवे के शेड्यूल और ट्रेन संचालन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव
  • अतिरिक्त टर्मिनलों से ट्रेनों की लेट-लतीफी कम होगी
  • नई ट्रेनों के लिए स्लॉट बढ़ेंगे
  • रखरखाव और सफाई कार्यों की गति तेज़ होगी
  • यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Nov 2025 01:07 pm

Published on:

04 Nov 2025 01:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / रेलवे का ‘स्मार्ट ऑपरेशन’: 20 शहरों में बनेंगे मेगा टर्मिनल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नालंदा में चमकते विकास के दम पर बोल रही नीतीश की ‘तूती’

राजनीति

इंस्टाग्राम के ‘इश्क’ ने उजाड़ा परिवार! चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, कोर्ट में रोने लगे बच्चे और ससुर

Instagram love story wife left husband four children and Wedding lover in Etah
नई दिल्ली

आप तत्काल दिल्ली छोड़ दें, अगर…राष्ट्रीय राजधानी में किसके लिए जारी की गई गंभीर चेतावनी

Delhi air pollution supreme court hearing Former AIIMS Director Dr. Randeep Guleria warning
नई दिल्ली

दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकी हाथी की मौत मामले में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले कई राज

African elephant Shankar
राष्ट्रीय

ट्यूशन जा रही छात्रा को बहाने से होटल ले गया टीचर का भतीजा, दुष्कर्म कर बनाया वीडियो

Tuition student rape Tenant absconds with minor girl in Faridabad
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.