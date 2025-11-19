रेलवे के क्रांतिकारी बदलाव से घर बनाना हो जाएगा सस्ता

दरअसल, रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने कंटेनरों में बल्क सीमेंट के लिए दरों के सरलीकरण और बल्क सीमेंट टर्मिनलों के लिए नीति जारी की। यह नीति रेलवे के सीमेंट परिवहन सुधारों का हिस्सा है। रेल भवन में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने इसे एक गेम चेंजर कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए अपने सपनों का घर बनाना सस्ता होगा। नई नीति के तहत दूरी और भार के स्लैब हटा दिए गए हैं। नई दर को 0.90 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर की फ्लैट ग्रॉस टन-किलोमीटर दर पर तर्कसंगत बनाया गया है। वैष्णव ने कहा कि टैंक कंटेनर बल्क सीमेंट परिवहन के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक देश बन गया है और माल ढुलाई में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है।