दिल्ली में दो बड़े हादसे, समारोह से लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो पलटी, कोरियन पर्यटकों की बस खड़े वाहन से टकराई

पहला हादसा बारापुल्ला फ्लाईओवर पर हुआ। देर रात करीब 2:30 बजे सनलाइट कॉलोनी थाने में पीसीआर कॉल पर जानकारी मिली कि एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। पुलिस दुर्घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि इस कार में एक ही परिवार के सात लोग सवार थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। मौके पर चीख-पुकार मची हुई थी। किसी तरह पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार के अंदर से खींचकर घायलों को बाहर निकाला। इनमें कार चला रहे हर्षित की मौत हो गई जबकि अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। कार में हर्षित के अलावा निखिल, 19 वर्षीय गगन, 25 वर्षीय भीष्म, 16 वर्षीय युवराज और 23 वर्षीय मान के अलावा हिमांशु सवार था। यह सभी मेरठ से दिल्ली आए थे और यहां एक एक प्री-वेडिंग समारोह में शामिल हुए थे। इस समारोह से सभी वापस घर लौट रहे थे।