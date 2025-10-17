दिल्ली में पटाखा बेचने का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे व्यापारी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना चुनौती

बाजार में ग्रीन पटाखों की कमी भी व्यापारियों के लिए समस्या बनी हुई है। सीलमपुर के थोक व्यापारी हरि शंकर पिछले तीन दशकों से पटाखे बेच रहे हैं। हरिशंकर कहते हैं, "लाइसेंस मिल भी जाए तो ग्रीन पटाखे कहां से लाएं? थोक में सप्लाई ही नहीं है। मैंने आवेदन किया, लेकिन यह एक बड़ा जोखिम है।" वहीं, कुछ व्यापारी नकली ग्रीन पटाखों के खेल में भी उलझे हैं। अधिकारी बताते हैं कि बाजार में नकली क्यूआर कोड और फर्जी लेबल वाले पटाखे खूब बिक रहे हैं। इसके चलते दिल्ली के बाजारों में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सआदत मार्केट से लेकर लाजपत नगर तक पटाखों की बिक्री जोरों पर है, जिसमें फुलझड़ियों से लेकर रॉकेट तक सभी प्रकार के पटाखे बिना लाइसेंस के बिक रहे हैं।