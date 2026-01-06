TTVR : ट्रांसकैथेटर ट्राइकसपिड वाल्व रिप्लेसमेंट, हाई रिस्क दर्दी को मिला नवजीवन

पेशेंट की ट्रिटमेन्ट अत्यंत चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक रही है। वर्ष 1984 में उनकी पहली हार्ट वाल्व सर्जरी हुई। इसके बाद 1996 में एक जटिल री-डू सर्जरी की गई और फिर 2016 में ट्राइकसपिड वाल्व रिप्लेसमेंट किया गया। समय के साथ बदला हुआ वाल्व कमजोर हो गया और उसमें गंभीर लीकेज शुरू हो गया। ट्राइकसपिड वाल्व हृदय के दाहिने हिस्से का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाल्व होता है, जिसके माध्यम से रक्त हृदय में प्रवेश करता है और इसे उपचार की दृष्टि से सबसे जटिल वाल्वों में गिना जाता है।

वाल्व फेल होने के कारण मरीज को पैरों और चेहरे में सूजन, लीवर में कंजेशन, सांस फूलना और अत्यधिक थकावट जैसी गंभीर समस्याएँ होने लगीं, जिससे रोजमर्रा की साधारण गतिविधियाँ भी कठिन हो गई थीं।