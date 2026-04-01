सहारनपुर में पंचायत बुलाकर तीन युवकों को जूते मारने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दतौली रांघड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखने से पता चलता था कि काफी लोग इकट्ठा है और तीन युवकों के साथ मारपीट की जा रही है। एक व्यक्ति इन तीनों युवकों के गालियां देता हुआ सुनाई देता है। जूते मारता हुआ दिखाई पड़ता है और बाद में इनके सिर मुंडवा दिए जाते हैं। प्राथमिक जांच पड़ताल में पता चलता है कि तीनों युवकों पर गांव की ही दो नाबालिग लड़कियों को भगा ले जाने का आरोप थे। कोतवाली देहात पुलिस इनके खिलाफ दर्ज FIR की जांच कर रही थी। इसी दौरान गांव में पंचायत बुलाई गई और आरोपियों की सरेआम पिटाई करने के साथ-साथ इनके सिर मुंडवा दिए गए।