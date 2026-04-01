अपहरण के आरोपियों को पंचायत में लगाए गए जूते, कटवाए गए बाल, वीडियो वायरल

घटना सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दतौली रांघड़ की बताई जा रही है। पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जब वायरल वीडियो की जांच की गई तो वीडियो दतौली रांघड़ गांव की पाई गई। इसी गांव के तीन युवकों पर गंव की दो ही नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। FIR दर्ज है। अब गांव में पंचायत बुलाकर सार्वजनिक रूप से आरोपियों को सजा सुनाए जाने की घटना सामने आई है।