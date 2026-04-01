अपहरण के आरोपियों को पंचायत में लगाए गए जूते, कटवाए गए बाल, वीडियो वायरल

पंचायत में बाल काटता युवक और कान पड़कर बैठे तीनों आरोपी मौजूद गांव के लोग ( फोटो श्रोत ग्रामीण)
UP Crime : सहारनपुर की एक पंचायत में तीन युवकों को कथित रूप से जूते लगाए गए, गालियां दी गई और फिर इनके बाल भी कटवाए गए। इन तीनों पर गांव की ही दो नाबालिग लड़कियों को भगाने का आरोप है। इन आरोपों में FIR दर्ज है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच गांव में पंचायत बुलाकर इन तीनों को सार्वजनिक रूप से सजा दी गई। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर एक और FIR दर्ज की है।
घटना सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दतौली रांघड़ की बताई जा रही है। पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जब वायरल वीडियो की जांच की गई तो वीडियो दतौली रांघड़ गांव की पाई गई। इसी गांव के तीन युवकों पर गंव की दो ही नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। FIR दर्ज है। अब गांव में पंचायत बुलाकर सार्वजनिक रूप से आरोपियों को सजा सुनाए जाने की घटना सामने आई है।
पुलिस ने इस मामले में एक और FIR दर्ज की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि वीडियो के आधार पर बाल काटने वाले और जूते मारने वाले आरोपियों के आलावा पंचायत में अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है। जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अन्य लोगों की भी पहचान कराई जा रही है। गांव में पंचायत करने और सार्वजनिक रूप से आरोपियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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