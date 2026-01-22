वेदांता ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने कर्मचारियों को भारत का सबसे बड़ा रु2,500 करोड़ का इक्विटी ग्रांट दिया

इस अवसर पर नीरज कुमार, मैनेजर, स्मेल्टिंग ऑपरेशन्स, हिंदुस्तान ज़िंक ने कहा, ‘‘जब मेरा परिवार पटना में घर के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा कर रहा था, तब मुझे पैसों की तुरंत ज़रूरत थी। उस समय एम्पलॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम ही सबसे ज़्यादा काम आया। तीन साल पहले जब ये विकल्प दिए गए थे, तब मुझे इनकी क्षमता का अहसास नहीं हुआ। लेकिन फिर वेदांता के शेयर तेज़ी से बढ़ कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, और मैने सही समय पर इनका इस्तेमाल किया। इस तरह मेरे परिवार की महत्वाकांक्षाएं साकार करने में मदद मिली। मेरे पिता को भी यह देखकर गर्व का अनुभव हुआ कि कैसे मेरी कंपनी मेरा साथ दे रही है। बहुत की कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने कर्मचारियों को सम्पत्ति बनाने के ऐसे समावेशी अवसर प्रदान करती हैं।’’